يوفنتوس يدخل منافسة شرسة مع إنتر ميلان للفوز بخدمات نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إن مسؤولي يوفنتوس بدأوا بالفعل الاتصالات الرسمية مع إدارة برشلونة لحسم صفقة راكيتيتش في أقرب فرصة ممكنة.

مفاوضات جادة

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن يوفنتوس سبق أن تفاوض مع برشلونة حول راكيتيتش مطلع الموسم الجاري، وبالتحديد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن العرض الذي قدّمه مسؤولو اليوفي لم يقنع إدارة البلوغرانا بالتخلي عن اللاعب الكرواتي الدولي.

وكان راكيتيتش أحد اللاعبين المرشحين للدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان لإعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، قبل أن تفشل الصفقة في الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن إدارة يوفنتوس ترغب بشدة في التعاقد مع راكيتيتش، حيث ترى الخبرات التي يتمتع بها اللاعب من العناصر التي تعزز فرص البيانكونيري في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ العام 1996.

وتابعت بقولها: ”سيدخل يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي خلال السنوات الثماني الماضية، في منافسة شرسة مع إنتر ميلان للحصول على خدمات راكيتيتش، خاصة أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يريد ضم الكرواتي إلى صفوف النيراتزوري بأي ثمن“.

وتبلغ القيمة التسويقية للكرواتي الدولي ما يقرب من 35 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وفقد راكيتيتش موقعه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، بعد انضمام الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام، واعتماد المدرب إرنستو فالفيردي على الثلاثي دي يونغ والبرازيلي أرثور والتشيلي فيدال، ومعهم سيرجي روبيرتو في وسط ملعب البلوغرانا.

ولعب راكيتيتش 10 مباريات بإجمالي 255 دقيقة فقط مع برشلونة هذا الموسم.

وكان هذا السيناريو متوقعًا من جانب إدارة برشلونة، وهو ما جعلها منفتحة تمامًا على بيع اللاعب، والاستفادة من المقابل المادي للصفقة قبل بداية الموسم، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية تتضمن البرازيلي نيمار، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن في النهاية.

عروض مغرية

واعترف راكيتيتش بوجود العديد من العروض التي كانت متاحة أمامه قبل بداية الموسم للرحيل عن برشلونة، وأكد أنه تحدث عن هذه العروض مع رئيس النادي جويب ماريا بارتوميو ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكلاهما يعلم جيدًا أن هذه العروض كانت جادة للغاية.

وفجّر اللاعب مفاجأة من العيار الثقيل، وأكد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي حاليًا وريال مدريد سابقًا، اتصل به هاتفيًا، وطلب منه الانضمام إلى البيانكونيري، إلا أن راكيتيتش اعتذر عن قبول عرض ”الدون“، وأبدى رغبته في الاستمرار رفقة برشلونة.

وأشار راكيتيتش إلى أن برشلونة تلقى عرض يوفنتوس الرسمي بالفعل بعد اتصال رونالدو به، إلا أن إدارة النادي الكتالوني طلبت الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيعه، وهو ما أدى إلى تراجع مسؤولي اليوفي لأنهم رأوا أن السعر مبالغ فيه.