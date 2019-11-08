تقارير ترجح تغيير موعد انطلاق الكلاسيكو

قالت محطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية الإسبانية: إن مباراة الكلاسيكو المقبلة بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لن تقام في موعدها المعتاد الساعة 21:00 بتوقيت إسبانيا نظرًا لحقوق البث.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشهر الماضي، أن الموعد الجديد لمباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد سيكون 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري الإسباني بسبب ما وصفته ”بالظروف الاستثنائية“.

وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن 9 زعماء انفصاليين في كتالونيا ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: ”اتخذت لجنة المسابقات القرار بعد تحليل المواعيد المقترحة من الناديين، حيث اقترح الناديان إقامة المباراة في 18 ديسمبر باعتباره أنسب موعد لخوض المباراة المؤجلة“.

لكن رابطة الليغا طعنت ضد قرار الاتحاد المحلي للعبة بإقامة القمة المؤجلة يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت الرابطة ترغب في إقامة القمة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، وقالت إنها ستطعن ضد الموعد الجديد للمباراة المرتقبة.

وقالت رابطة الدوري في بيان: ”ستلجأ رابطة الدوري الإسباني إلى الإجراءات القضائية والإدارية من أجل الدفاع عن الأندية المنضمة للرابطة. لا يوجد لائحة تسمح للأندية باختيار موعد المباراة“.

وأكدت الرابطة أن الخسائر الناتجة من إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يشهد مباريات في كأس ملك إسبانيا، بدلًا من موعد آخر ستترك آثارها على المسابقة بأكملها.

ولذلك قالت إذاعة ”كادينا كوبي“ إن المباراة لن تقام في موعدها المعتاد في الساعة 21:00 بتوقيت مدريد، وذلك حتى يتم بثها في أكبر عدد ممكن من دول العالم.

وفي المقابل ستقام مباراة الدور الثاني في مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في مارس/آذار المقبل في موعدها الأصلي الساعة 21:00.

وبذلك من المرجح إقامة مباراة الأربعاء 18 ديسمبر في كامب نو الساعة 13:00 أو الساعة 16:00 عصرًا حتى يتم بثها في أكبر عدد من دول العالم.