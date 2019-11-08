تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق للتعاقد مع إبراهيموفيتش في الميركاتو

قال دون غاربر عضو لجنة دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين، الجمعة، إن نادي ميلان الإيطالي توصل لاتفاق مع زلاتان إبراهيموفيتش بشأن انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال غاربر لشبكة ”ESPN“ التلفزيونية إن المهاجم السويدي البالغ من العمر 38 عامًا ”تعاقد معه ميلان أحد أكبر الأندية في العالم“.

وهذه الخطوة تعني عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان مرة أخرى، حيث انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من برشلونة العام 2010 قبل أن يتم التعاقد معه بشكل دائم في الموسم التالي.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول المقبل وسيعود إلى أوروبا بعد موسم ناجح في الولايات المتحدة انتهى في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأبدت العديد من الأندية الإيطالية اهتمامها بضم إبرا، حيث قال أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي إنه ”يرغب في رؤيته يدافع عن ألوان نابولي“، لكنه أضاف أن ”الأمر يعتمد عليه“.

وقال المدير الرياضي لبولونيا والتر ساباتيني لموقع ”توتوميركاتو“ إن إبراهيموفيتش كان حريصًا على الانضمام إلى ناديه؛ بسبب علاقته مع المدرب سينيسا ميهايلوفيتش حيث كان المدير الفني الصربي مساعدًا في إنتر ميلان خلال فترة وجود المهاجم السويدي مع النيرازوري.

وأضاف ”يريد زلاتان إبراهيموفيتش الانضمام إلينا بسبب علاقته مع سينيسا ميهايلوفيتش. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الجنون“.

مسيرة مظفرة

وتضمنت مسيرة إبراهيموفيتش بعض أكبر الأندية في العالم، بما في ذلك برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، كما أنه حقق الكثير من النجاح في الدوري الإيطالي.

وفاز المهاجم بلقب الدوري خلال فترات تعاقده مع يوفنتوس وإنتر وميلان، وربما يشعر أنه لا يزال بإمكانه تقديم المزيد في بطولة يعرفها جيدًا.

وسجل إبراهيموفيتش هدفًا كل 128 دقيقة خلال موسميه مع الروسونيري ويريد أن يترك الدوري الأمريكي ليحصل على جولة أخيرة في أوروبا.

العودة إلى ميلان ستوفر بالتأكيد دفعة معنوية يحتاجها ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لميلان، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإيطالي بعدما حقق 4 انتصارات فقط في 11 مباراة الموسم الحالي.

وسيؤدي وصول إبراهيموفيتش إلى ضخ الثقة في تشكيلة الفريق المتعثر، كما سيضيف أيضًا قوة هجومية إضافية للفريق الذي سجل 11 هدفًا فقط في الدوري هذا الموسم.

واستهل إبراهيموفيتش مشواره في مسقط رأسه مع مالمو العام 1999 ولعب في أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر ليجتمع مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وأحرز زلاتان 28 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة أنهت مسيرته في أوروبا.