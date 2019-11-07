أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول: معركة ثلاثية حول مبابي وكشف سر غالاردو مع البلوغرانا

أصبح الفرنسي كيليان مبابي فرس الرهان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تبدأ في يونيو 2020 بنهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل السباق المحتدم للحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان، من عمالقة أوروبا، ورغبة ناديه في الحفاظ عليه بأي ثمن.

وأصاب اهتمام عمالقة القارة الأوروبية بالتعاقد مع مبابي، وتصريحات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني حول اللاعب، وإمكانية ارتدائه قميص النادي الملكي قريبًا، التوتر في أرجاء نادي العاصمة الفرنسية، الذي أبدى من قبل رغبته في الحفاظ على جوهرته الشابة.

وعرض مسؤولو باريس سان جيرمان راتبًا سنويًا صافيًا يبلغ 40 مليون يورو على مبابي لتجديد عقده مع النادي، إلا أن الأمور لم تشهد أي تطورات إيجابية حتى الآن في هذا الملف، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2022.

وقالت صحيفة ”Eldesmarque“ الإسبانية إن نادي ليفربول الإنجليزي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع مبابي في ميركاتو الصيف المقبل، يونيو 2020، حيث يرى المهاجم الفرنسي بمثابة الصفقة التي ستقلب موازين الكرة الإنجليزية والأوروبية على حد سواء.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الألماني يورغن كلوب يضع مبابي على رأس أولوياته في صفقات الصيف المقبل، بعد أن امتنع بطل أوروبا عن إبرام صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، واكتفى ببعض الصفقات الشابة، إضافة إلى الحارس الإسباني أدريان، الذي انتقل من نيوكاسل يونايتد في صفقة انتقال حر.

وأكدت أن ليفربول مستعد للتفاوض مع باريس سان جيرمان حول المقابل الذي يمكن من خلاله بيع مبابي، الذي ينتهي عقده رفقة بطل فرنسا في صيف 2022.

وشددت على أن ليفربول لن يتراجع عن صفقة مبابي، حتى وإن كان منافسه المباشر فيها نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب بشدة في ضم المهاجم الفرنسي الشاب.

وشارك مبابي هذا الموسم في 11 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

ليوناردو يهاجم زيدان

وفي سياق متصل شنّ البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان هجومًا عنيفًا على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الذي تحدث عن صفقة مبابي المرتقبة في الميرينغي.

وفتح زيدان الباب أمام انتقال مبابي إلى الريال، عند سؤاله عن الصفقة بقوله: ”دعونا ننتظر ما سيحدث مستقبلًا“.

وردّ ليوناردو على تصريحات زيزو بقوله: ”هذه تصريحات مزعجة بالنسبة لنا، وليس هذا هو التوقيت المناسب للحديث عن مبابي، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد معنا حتى صيف 2022“.

واتهم ليوناردو مدرب ريال مدريد بالعمل على زعزعة استقرار باريس سان جيرمان بالحديث عن مبابي، وقال: ”حان وقت إنهاء هذا الأمر، مبابي لاعب مهم للغاية ولا يمكن التفريط فيه، هو أفضل لاعب شاب في فرنسا وبطل العالم وأفضل لاعب في العالم، وأعتقد أن ما قيل جاء في وقت غير مناسب وهدفه زعزعة استقرار بطل فرنسا“.

غالاردو من جديد

يبدو أن تراجع مستوى ونتائج نادي برشلونة الإسباني منذ بداية الموسم، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، سيعزز التكهنات حول مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي مع البلوغرانا.

ورغم نفي صحيفة ”سبورت“ للتقارير التي أشارت إلى اقتراب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب نادي ريفر بليت من قيادة برشلونة، إلا أن الأمور لم تهدأ بهذا النفي غير الرسمي، والذي جاء مجهولًا دون مصدر واضح.

وكانت وسائل إعلام أرجنتينية قد أكدت وجود اهتمام من برشلونة بالتعاقد مع غالاردو، بترشيح من النجم والقائد ليونيل ميسي.

لكن ”سبورت“ نفت تمامًا اتصال برشلونة بالمدير الفني الأرجنتيني أو أي شخص قريب منه ولا توجه للاستغناء عن فالفيردي.

من جانبها، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن مصدرًا مقربًا من غالاردو أكد أن المدرب الأرجنتيني سيتولى قيادة برشلونة بدءًا من ديسمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، عن كلاوديو بورغي، اللاعب السابق في منتخب الأرجنتين، والمدرب السابق لمنتخب تشيلي ونادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، وكلو كلو التشيلي، إضافة إلى عدد آخر من الأندية في أمريكا الجنوبية، قوله إنه لا شك لديه في أن غالاردو سيكون المدرب المقبل لنادي برشلونة.

تأكيد أرجنتيني

وأضاف بورغي بقوله: ”غالاردو سيكون المدرب المقبل لنادي برشلونة في ديسمبر المقبل، هذه معلومات وليست تكهنات، ومصدرها أحد المقربين بشدة من المدرب الأرجنتيني“.

وتابع بورغي، في مقابلة مع قناة Chilean CDF بقوله: ”غالاردو أحد أبرز المدربين في العالم، ويستحق التواجد على مقعد القيادة الفنية لنادي برشلونة“.

شروط بوغبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن النجم الفرنسي بول بوغبا قرر مغادرة مانشستر يونايتد؛ حال فشل النادي الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”ميرور“، إنه من المؤكد أن بوغبا سيترك مانشستر يونايتد إذا فشل الفريق في المشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

ويشارك مانشستر يونايتد حاليًا في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويحتل حاليًا المركز العاشر، ويتأخر بـ10 نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة القارية، علمًا أن الفريق الفائز ببطولة الدوري الأوروبي يتأهل مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بغض النظر عن مركزه في البطولة المحلية.

ويبدو أن إدارة مانشستر يونايتد ستكون على موعد مع صيف جديد حار، بشأن مستقبل بوغبا، بعدما وقفت بثبات أمام محاولات ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع بوغبا الذي عبّر صراحة عن رغبته في ”خوض تحدٍ جديدٍ“.

وشارك بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، في 5 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويعاني حاليًا من إصابة ستبعده عن مانشستر يونايتد حتى الشهر المقبل.

ماني يتحدى غوارديولا

قال ساديو ماني، إن حكم مباراة فريقه ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيضعه تحت المجهر قليلًا بسبب حديث المدرب بيب غوارديولا عن ”ادعاء السقوط“ لكن المهاجم السنغالي لا ينوي تغيير أسلوبه.

وتحدث غوارديولا هذا الأسبوع عن أنَّ ماني يدَّعي السقوط في بعض الأحيان بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول ضد أستون فيلا لهذا السبب، لكن مدرب سيتي تراجع عن تصريحاته بعد ذلك.

ويستضيف ليفربول متصدر الدوري منافسه سيتي حامل اللقب في قمة الدوري يوم الأحد، وأشار ماني إلى أن توقيت اتهامات غوارديولا ليس من قبيل المصادفة.

وأبلغ ماني وسائل إعلام بريطانية ردًا على تصريحات غوارديولا ”أعتقد أن هذا ذكاء منه للفت انتباه الحكم، لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائمًا“.

وأوضح المهاجم السنغالي أن هذه التصريحات لم تشغل باله كثيرًا.

وأضاف ”لم ألفت انتباهي لما قاله لأنه جزء من كرة القدم، لو كان ادعاء السقوط سيمنحني ركلة جزاء سأفعل ذلك، لِمَ لا؟ لكن مدربي يورغن كلوب كان محقًّا، لا أدَّعي السقوط“.