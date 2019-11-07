أحلام هالاند تحطم آمال يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد

فرض النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند مهاجم ريدبول سالزبورغ النمساوي اسمه على سوق الانتقالات الأوروبية بعد تألقه الكبير خلال الموسم الجاري.

ويحظى هالاند البالغ من العمر 19 عامًا فقط باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي تسعى للفوز بخدمات المهاجم الشاب.

مفاجأة مدوية

تلقت أندية يوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيان صدمة قوية بعد أن أكد والد اللاعب أن نجله يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب الف هالاند والد نجم سالزبورغ في إنجلترا خلال الفترة من 1993 وحتى 2003 في صفوف العديد من الفرق الإنجليزية.

وقال والد هالاند في تصريحات أبرزها موقع ”فوتبول إيطاليا“ : ”لقد كان مشجعًا لليدز، ثم نوتنجهام فورست، لقد تبعني خلال مسيرتي الاحترافية بطبيعة الحال“.

وأضاف: ”لقد ولد في مدينة ليدز، هو يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن متى سيحدث ذلك؟ لا أعلم“.

بطولة قوية

ووصف والد هالاند في تصريحاته بطولة الدوري الإنجليزي بأنها مسابقة قوية جدًا.

وواصل: ”الأمر مختلف تمامًا، بين أن تكون مشجعًا، وأن تكون لاعبًا محترفًا، لقد تمت تهيئته ليكون لاعبًا بالدوري الإنجليزي، لكننا لا نعلم إن كان ذلك سيحدث قريبًا، أو في مرحلة مقبلة“.

وأكد الف هالاند أنه لا توجد عجلة في الأمر، فهو يلعب ضمن صفوف سالزبورغ وهو نادٍ رائع ويشارك في دوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أن ريدبول سالزبورغ أظهر أنه مرحلة انتقالية مميزة، ما يعني أن مسؤوليه لن يطالبوا بقيمة مبالغ فيها لانتقال ايرلنغ هالاند، وإلا فإن اللاعبين الشباب لن يفضلوا الانتقال إليهم مستقبلًا.

سالزبورغ يعلن موقفه

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لفريق ريدبول سالزبورغ: ”لقد قرأت الكثير من الهراء في الأسابيع الماضية، ما قرأته يجعلني أضحك“، مضيفًا: ”يمكنني أن أؤكد أنني لم أتحدث مع أي نادٍ بخصوص هالاند في الفترة الماضية، لا يوجد أي عروض لانتقاله في فترة الانتقالات الشتوية“.

وأشار المدير الرياضي لسالزبورغ في تصريحاته إلى أن هذه الخطوة ستأتي في الفترة المقبلة، لأن هالاند سيصبح لاعبًا لا يمكن إيقافه

هالاند يصنع التاريخ

ودخل هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مرمى نابولي أول أمس الثلاثاء من ركلة جزاء بعدما أصبح أول لاعب يسجل سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في البطولة.

وبات المهاجم النرويجي رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أول أربع مباريات بعد زي كارلوس مع بورتو البرتغالي موسم 1992/93، واليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس 1995، ودييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد موسم 2013/14.

مانشستر يونايتد

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد أبدت اهتمامًا واضحًا باللاعب النرويجي، إلا أنه يأتي في الترتيب الثاني خلف لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي والذي يتصدر قائمة المطلوبين لدعم هجوم الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة ”ديلي ميرور“ الإنجليزية: إن إيرلنغ هالاند مهاجم ريد بول هو ثاني المرشحين للانضمام لصفوف الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيكون عليه الدخول في صراع قوي مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الموهبة النرويجية.

وأكدت ”ديلي ميرور“ في تقريرها أن فرص يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع هالاند هي الأكبر نظرًا للعلاقة القوية بين إدارة النادي الإيطالي ومينو رايولا وكيل اللاعب.

رايولا كلمة السر

قال موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم النرويجي الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بضم هالاند، مع وجود رغبة قوية من مانشستر سيتي بضم المهاجم الصيف المقبل، كما ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع هالاند.