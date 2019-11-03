سالزبورغ يكشف موقف إيرلينغ هالاند من الانتقال ليوفنتوس أو مانشستر يونايتد

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لفريق ردبول سالزبورغ النمساوي على التقارير التي تؤكد انتقال النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند نجم الفريق إلي أحد الفرق الكبرى في يناير المقبل.

ويحظى هالاند باهتمام كبير من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني.

تقارير مضحكة

ونقلت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، عن المدير الرياضي لفريق سالزبورغ، أنها لا توجد أي عروض رسمية حتى الآن بخصوص هالاند.

وقال فرويند: “ لقد قرأت الكثير من الهراء في الأسابيع الماضية، ما قرأته يجعلني أضحك“، مضيفًا: ”يمكنني أن أؤكد أنني لم أتحدث مع أي نادٍ بخصوص هالاند في الفترة الماضية، لا يوجد أي عروض لانتقاله في فترة الانتقالات الشتوية“.

وأشار المدير الرياضي لسالزبورغ في تصريحاته إلى أن هذه الخطوة ستأتي في الفترة المقبلة، لأن هالاند سيصبح لاعبًا لا يوقف.

إنجليزي الهوى

وفي نفس الإطار ذكرت صحيفة ”ميرور“، أن أيرلنج هالاند ولد في مدينة ليدز الإنجليزية، ما قد يزيد من رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمنح اهتمام هالاند باللعب في البريمييرليغ فرصة أكبر لمانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

وأبرزت الصحيفة الإنجليزية تصريحات للنجم النرويجي يؤكد فيها اهتمامه بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند: ”أريد أن أصبح الأفضل، لقد حلمت طوال حياتي باللعب في أفضل الفرق في العالم، وبالتحديد أنا أحب الكرة الإنجليزية“.

العمل مع سولشاير

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن مهاجم رد بول سالزبورغ لعب في فترة سابقة تحت قيادة مواطنه النرويجي أولي جونار سولشاير عندما كان مديرًا فنيًا لفريق مولدي النرويجي.

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب أدلي بقي لقناة TV2 قال فيها: ”سولشاير كان لاعبًا رائعًا، لقد توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وقد علمني الكثير“.

يذكر أن هالاند الذي سجل 6 أهداف في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويمتلك في رصيده 12 هدفًا و11 تمريرة حاسمة بالدوري النمساوي.

موقف اليونايتد

أبدت إدارة مانشستر يونايتد اهتمامًا واضحًا باللاعب النرويجي، إلا أنه يأتي في الترتيب الثاني خلف لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والذي يتصدر قائمة المطلوبين لدعم هجوم الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة ”ديلي ميرور“ الإنجليزية إن إيرلنغ هالاند مهاجم ريد بول، هو ثاني المرشحين للانضمام لصفوف الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيكون عليه الدخول في صراع قوي مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الموهبة النرويجية.

وأكدت ”ديلي ميرور“ في تقريرها أن فرص يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع هالاند هي الأكبر نظرًا للعلاقة القوية بين إدارة النادي الإيطالي ومينو رايولا وكيل اللاعب.

يوفنتوس الأقرب

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“، إن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم النرويجي الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل، مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.

وأشار الموقع إلي أن يوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بضم هالاند، مع وجود رغبة قوية من مانشستر سيتي بضم المهاجم الصيف المقبل، كما ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع هالاند.

وأصبح المهاجم النرويجي ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد الفرنسي كريم بنزيما الذي حقق الإنجاز مع فريقه السابق أولمبيك ليون بعمر 18 عامًا.

ويعد هالاند هداف بطولة كأس العالم للشباب الأخيرة التي أقيمت في بولندا، ضمن لائحة المرشحين لجائزة “ الفتى الذهبي“ التي تمنحها مجلة ”توتو سبورت“ الإيطالية، وأعلنت عن لائحة 20 لاعبًا للمرحلة النهائية.