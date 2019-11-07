الاتحاد الأوروبي يكشف عن ”يونيفوريا“ الكرة الرسمية ليورو 2020

كشفت شركة ”أديداس“ عن الكرة المستخدمة في نهائيات بطولة أمم أوروبا العام المقبل ”يورو2020 “ والتي أطلقت عليها اسم ”يونيفوريا“ كاسم مشتق من الوحدة والنشوة التي يمكن أن تجلبها منافسات البطولة التي ستقام في جميع أنحاء القارة لأول مرة.

وقال موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت إن هذه البطولة تأتي في إطار الاحتفال بمرور 60 عامًا على أول بطولة للأمم الأوروبية للمنتخبات، حيث ستقام بطولة العام المقبل في 12 دولة أوروبية مختلفة وسيكون شكل البطولة الجديد بمثابة مصدر إلهام لكرة المباراة الرسمية.

ويشمل تصميم ”يونيفوريا“ فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيصاحب البطولة، من خلال مزيج فريد من الفن وكرة القدم، حيث كانت هذه العناصر هي نقطة الانطلاق لعملية التصميم التي بدأت العام 2018.

وقالت أنيكا ماري كينوغ، مصممة المنتجات في أديداس: ”عند تصميم كرة رسمية لمباراة، نتطلع دائمًا إلى عكس الثقافة وروح الشارع التي يمكننا أن نعرضها بفخر في الملعب“.

وأضافت ”ما رأيناه في مدننا، جميع مدننا الرئيسية، هو الحاجة للالتقاء والتوحد من أجل التغيير. باعتبارها واحدة من الأحداث الرياضية الكبرى في العالم يورو 2020، هي فرصة عظيمة لإظهار بفخر قوة الوحدة للاحتفال بالرياضة كوسيلة لتوصيل الأفكار والإبداع للجماهير“.

مميزات التصميم

يتميز تصميم ”يونيفوريا“ بخطوط سوداء وجريئة على غرار ضربات الفرشاة تمتد عبر الكرة، ما يرمز إلى عدم وضوح الحدود وتجاوزها الحدود على أنه يعكس التنسيق العابر للقارات. يتم اختراق ذلك مع ومضات من الألوان الفاتحة في جميع الأنحاء، ما يمثل تنوع البطولة ويجمع بين الثقافات المختلفة.

وقال فلوريان ألت، نائب رئيس تسويق العلامات التجارية في ”أديداس“: ”في هذه البطولة الرائدة، ستحتفل أديداس بكرة القدم والرياضة كشيء يمكن أن يجمع العالم“.

وأضاف ”كرة القدم للجميع، بغض النظر عن من أنت ومن أين أتيت أو على أي أرض تلعب عليها. إنها توحدنا جميعًا عندما نلعب. يونيفوريا رمز يجمعنا جميعًا ويجب الاتحاد خلفها“.

وستنطلق البطولة في روما في 12 يونيو/حزيران 2020، وستختتم بعد شهر مع النهائي في استاد ويمبلي في لندن.

وستقام المباريات في 12 مدينة مضيفة في جميع أنحاء أوروبا بأمستردام وباكو وبلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاغن ودبلن وغلاسكو ولندن وميونخ وروما وسانت بطرسبرغ.