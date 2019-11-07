اشتعال السباق حول مبابي.. ليفربول يتحدى ريال مدريد ومدير باريس سان جيرمان يهاجم زيدان

يبدو أن سباق التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان، سيكون على أشدّه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ”Eldesmarque“ الإسبانية إن نادي ليفربول الإنجليزي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع مبابي في ميركاتو الصيف المقبل، يونيو 2020، حيث يرى المهاجم الفرنسي بمثابة الصفقة التي ستقلب موازين الكرة الإنجليزية والأوروبية على حد سواء.

عرض ليفربول

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الألماني يورغن كلوب يضع مبابي على رأس أولوياته في صفقات الصيف المقبل، بعد أن امتنع بطل أوروبا عن إبرام صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، واكتفى ببعض الصفقات الشابة، إضافة إلى الحارس الإسباني أدريان، الذي انتقل من نيوكاسل يونايتد في صفقة انتقال حر.

وأكدت أن ليفربول مستعد للتفاوض مع باريس سان جيرمان حول المقابل الذي يمكن من خلاله بيع مبابي، الذي ينتهي عقده رفقة بطل فرنسا في صيف 2022.

وشددت على أن ليفربول لن يتراجع عن صفقة مبابي، حتى وإن كان منافسه المباشر فيها نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب بشدة في ضم المهاجم الفرنسي الشاب.

وشارك مبابي هذا الموسم في 11 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 4 أخرى.

ليوناردو يهاجم زيدان

وفي سياق متصل شنّ البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان هجومًا عنيفًا على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الذي تحدث عن صفقة مبابي المرتقبة في الميرينغي.

وفتح زيدان الباب أمام انتقال مبابي إلى الريال، عندما سئل عن الصفقة بقوله: ”دعونا ننتظر ما سيحدث مستقبلاً“.

وردّ ليوناردو على تصريحات زيزو بقوله: ”هذه تصريحات مزعحة بالنسبة لنا، وليس هذا هو التوقيت المناسب للحديث عن مبابي، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد معنا حتى صيف 2022“.

واتهم ليوناردو مدرب ريال مدريد بالعمل على زعزعة استقرار باريس سان جيرمان بالحديث عن مبابي، وقال: ”حان وقت إنهاء هذا الأمر، مبابي لاعب مهم للغاية ولا يمكن التفريط فيه، هو أفضل لاعب شاب في فرنسا وبطل العالم وأفضل لاعب في العالم، وأعتقد أن ما قيل جاء في وقت غير مناسب وهدفه زعزعة استقرار بطل فرنسا“.

حرب شرسة

ويبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيخوض حربًا شرسة للحفاظ على مهاجمه ونجمه كيليان مبابي، الذي يتعرض لإغراءات كبيرة للرحيل إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لتقديم عرض لا يتكرر لتجديد عقد مبابي رفقة نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقد المهاجم الشاب في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض باريس سان جيرمان سيتضمن حصول مبابي على راتب سنوي يبلغ 40 مليون يورو صافية الضرائب وأي خصومات أخرى.

وأكدت ”لوباريازيان“ أن هذا العرض هو المحاولة الأخيرة من جانب إدارة النادي الفرنسي للحفاظ على مبابي، ومنعه من الانتقال إلى ريال مدريد، الذي يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 300 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك الفرنسي.