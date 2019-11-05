سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يعلن التحدي.. وآلابا يحذر من إعصار بايرن ميونخ

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

رونالدو يعلن التحدي من مطار موسكو

نشر كريتسيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية على ”الانستغرام“ برفقة زملائه لحظة الوصول إلى مطار موسكو استعدادًا لمواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق الدون البرتغالي على الصورة قائلًا: هيا نذهب لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

هاري كين في حفل جوائز Pride Of Britain

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية على الانستغرام برفقة زوجته.

وعلق كين على الصورة : كان من الرائع أن أكون في حفل توزيع جوائز PrideOfBritain الأسبوع الماضي، هناك بعض الأشخاص المذهلين والملهمين في هذا البلد وكان من دواعي الشرف أن أقضي أمسية معهم خاصةً دانيال الذي خاطر بحياته مع جويل لسحب ثلاثة أشخاص من طائرة محترقة، الفائزون الحائزون بجائزة الشجاعة المتميزة مشاهدته الليلة على PrideOfBritain.

ماركو فيراتي يعلن جاهزيته عبر دراجة بخارية

أعلن ماركو فيراتي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزيته للقاء فريقه أمام كلوب بروج غدًا الأربعاء ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تعافيه من الإصابة.

ونشر فيراتي صورة له عبر صفحته الشخصية على الانستغرام من ملعب اللقاء وهو يقود دراجة بخارية ، وعلق عليها : أنا هنا شكرًا لكم جميعًا.

رونالدينيو يستعرض مهاراته في إعلان هاتف جديد

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو، فيديو له عبر صفحته الشخصية على الانستغرام، إستعرض فيه مهاراته بالكرة كإعلان لإحدى شركات الهواتف المحمولة.

وعلق الساحر البرازيلي على الصورة: الرياضة الذكية الجديدة، قارن مهاراتك والعب ضد أصدقائك.

أوزيل : شكرا جماهير كينيا على دعمكم

نشر الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، فيديو عبر صفحته الشخصية على الانستغرام لعدد من الجماهير الكينية التي حرصت على دعم اللاعب، حيث ارتدوا جميعًا قميص أوزيل مرددين بعض الهتافات والأغاني للاعب.

ورد أوزيل على الجماهير الكينية قائلًا: هذا الدعم ساحق آمل أن تجد مكانًا جيدًا لهديتي الصغيرة شكرًا جزيلاً لكينيا.

فينالدوم يحفز زملاءه

حرص فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على تحفيز زملائه قبل مواجهة نادي جينك البلجيكي ببطولة دوري الأبطال، حيث نشر اللاعب صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية على تويتر، وعلق قائلًا: مباراة الليلة في الأنفيلد هيا يا ريدز.

ميرانتي وكريستانتي أبطال جدد لمشروع سكولا دي تيفو

نشرت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة لنجمي الفريق أنطونيو ميرانتي وبرايان كريستانتي، أثناء مشاركتهما في مشروع سكولا دي تيفو.

يهدف المشروع إلى تعليم الجماهير التشجيع بروح رياضية بعيدًا عن التجاوز، وعلقت الصفحة قائلة: واليوم أصبح أنطونيو ميرانتي وبرايان كريستانتي بطلا مشروع سكولا دي تيفو.

???? Oggi Antonio Mirante e Bryan Cristante sono stati protagonisti di 'A Scuola di Tifo' ???? ????➡️ https://t.co/5e0xb6GU2F#ASRoma #RomaCares pic.twitter.com/i78lPmUULk — AS Roma (@OfficialASRoma) November 5, 2019

نافاس : متحدون للحصول على النصر

نشر كيلور نافاس حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل لقاء فريقه مع نادي كلوب بروج غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق قائلًا: متحدون للحصول على النصر.

دافيد آلابا: انتظروا الإعصار الجديد

حرص دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، على توجيه رسالة لجماهير ناديه عقب الخسارة بخماسية في اللقاء الأخير للفريق في مسابقة الدوري الألماني، حيث صورة له من تدريبات الفريق وعلق عليها: انتظروا الإعصار الجديد

لوكاس توريرا: مستعدون للدوري الأوروبي

نشر لوكاس توريرا لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية على تويتر من التدريبات الأخيرة للجنانرز استعدادًا لمواجهة نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي غدًا ببطولة الدوري الأوروبي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: على استعداد للدوري الأوروبي.