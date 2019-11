بعد العنصرية ضده.. أعضاء بمجلس مدينة فيرونا يرغبون في إجراء قانوني ضد بالوتيلي بداعي التشهير

طلبت مجموعة من المستشارين المحليين من مجلس مدينة فيرونا اتخاذ إجراءات بحق ماريو بالوتيلي، بعد أن شكا من تعرضه لإساءات عنصرية من الجماهير خلال مباراة باستاد بنتيغودي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد.

وأمسك بالوتيلي، مهاجم بريشيا، بالكرة وسددها في اتجاه الجماهير وهدد بمغادرة الملعب في بداية الشوط الثاني؛ لأن بعض المشجعين أطلقوا أصوات القردة. وأوقف الحكم المباراة لنحو خمس دقائق بينما وجهت رسالة عبر الإذاعة الداخلية للاستاد إلى الجماهير.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 29 عامًا، المولود في صقلية لأبوين من غانا ثم انتقل للعيش مع أسرة إيطالية حين كان في الثالثة من عمره، لإساءات عنصرية طيلة مسيرته في إيطاليا. وحظيت الخطوة التي أقدم عليها في مباراة الأحد بدعم كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ونادي روما وآخرين.

لكن نادي فيرونا وفيدريكو سبوارينا، رئيس بلدية المدينة، الذي قال إنه كان موجودًا في المدرجات، أنكرا حدوث إساءات عنصرية.

A short thread on Italy and racism in 2019.

Italian footballer Mario Balotelli was racially abused during a match in Verona this weekend. The abuse is clearly audible in this video: pic.twitter.com/NO0KXjeIw5

— Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) November 4, 2019