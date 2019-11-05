بعد العنصرية ضده.. أعضاء بمجلس مدينة فيرونا يرغبون في إجراء قانوني ضد بالوتيلي بداعي التشهير

طلبت مجموعة من المستشارين المحليين من مجلس مدينة فيرونا اتخاذ إجراءات بحق ماريو بالوتيلي، بعد أن شكا من تعرضه لإساءات عنصرية من الجماهير خلال مباراة باستاد بنتيغودي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد.

وأمسك بالوتيلي، مهاجم بريشيا، بالكرة وسددها في اتجاه الجماهير وهدد بمغادرة الملعب في بداية الشوط الثاني؛ لأن بعض المشجعين أطلقوا أصوات القردة. وأوقف الحكم المباراة لنحو خمس دقائق بينما وجهت رسالة عبر الإذاعة الداخلية للاستاد إلى الجماهير.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 29 عامًا، المولود في صقلية لأبوين من غانا ثم انتقل للعيش مع أسرة إيطالية حين كان في الثالثة من عمره، لإساءات عنصرية طيلة مسيرته في إيطاليا. وحظيت الخطوة التي أقدم عليها في مباراة الأحد بدعم كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ونادي روما وآخرين.

لكن نادي فيرونا وفيدريكو سبوارينا، رئيس بلدية المدينة، الذي قال إنه كان موجودًا في المدرجات، أنكرا حدوث إساءات عنصرية.

A short thread on Italy and racism in 2019. Italian footballer Mario Balotelli was racially abused during a match in Verona this weekend. The abuse is clearly audible in this video: pic.twitter.com/NO0KXjeIw5 — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) November 4, 2019

ونشرت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“، اليوم الثلاثاء، نداء أرسله أربعة أعضاء في مجلس المدينة يقترحون فيه أن ”يتخذ رئيس بلدية المدينة والمكاتب القانونية في البلدية إجراءات قانونية بحق بالوتيلي وجميع من يهاجم فيرونا بدعوى التشهير بغير وجه حق“.

وأضاف الأعضاء في النداء: ”لم يعد من العدل أن يتم وضع فيرونا في قفص الاتهام؛ لأنه في هذه الحالة لم يحدث أي شيء“.

وكان من المقرر أن تعلن لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الإيطالي قرارها في هذه الواقعة، وهي الأحدث في سلسلة طويلة من إساءات عنصرية مزعومة ألقت بظلالها على كرة القدم الإيطالية، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتعرض مسؤولو كرة القدم في إيطاليا لانتقادات من جانب نشطاء مناهضين للعنصرية لعدم بذل جهد كافٍ لمعالجة المشكلة، وفي الشهر الماضي أفلت كالياري من عقوبات بعد أن تعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإساءة عنصرية من مشجعيه.

وقال بالوتيلي: إن التعليقات لا علاقة لها بكرة القدم.

وأضاف عبر تطبيق ”إنستغرام“: ”تشيرون إلى مواقف اجتماعية وتاريخية أكبر من تفكيركم المحدود.. أنتم أشخاص مجانين وجهلة.. أنتم الخراب“.

وأكمل: ”لكن عندما يحرز ماريو أهدافًا وأنا أؤكد لكم أنه سيظل يحرز أهدافًا لصالح إيطاليا، حينها تكون الأمور على ما يرام. أليس كذلك؟“.