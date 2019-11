بالوتيلي يرد على جمهور فيرونا عقب إساءة عنصرية

View this post on Instagram

Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore.Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza . #notoracism✊????✊???? #forzabrescia⚪️???????? #testaallaprossimapartita #noinonciarrendiamo