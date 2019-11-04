بالوتيلي يرد على جمهور فيرونا عقب إساءة عنصرية

ردّ المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي على مشجعي هيلاس فيرونا عقب مزاعم عن توجيههم إساءة عنصرية له عبر تقليد أصوات قردة خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد بعد أن ذكر رئيس إحدى روابط مشجعي الفريق أن ما حدث جزء من طبيعة الجمهور.

وهدد بالوتيلي لاعب بريشيا بالخروج من الملعب بعد سماع صيحات تقليد أصوات قردة من المدرجات خلال الشوط الثاني من المباراة التي خسرها فريقه 2-1 لكنه تلقى الثناء من لاعبي الفريقين.

وفي واقعة هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الإساءات العنصرية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أوقف الحكم المباراة لنحو 5 دقائق بينما تم تحذير الجمهور عبر الإذاعة الداخلية.

وأجرت محطة راديو ”كافيه“ الإذاعية في فيرونا مقابلة مع لوكا كاستيليني وقدّمته على أنه رئيس رابطة مشجعي فيرونا وقلل فيها من أهمية الأمر وقال إن بالوتيلي ”يمزح“.

وأضاف ”لدينا ثقافة معينة فنحن نشجع فريقنا بشكل لاذع ونسخر من اللاعبين الصلع أو أصحاب الشعر الطويل أو لاعب من الجنوب أو ملون. لكن ليس بدافع سياسي أو عرقي. إنه فلكلور“.

وأضاف ”بالوتيلي إيطالي لأنه يحمل الجنسية الإيطالية لكن لا يمكن أن تعتبره إيطاليًا خالصًا“.

وقال بالوتيلي، المولود في صقلية لأبوين من غانا ثم عاش بالتبني مع أسرة إيطالية حين كان في الثالثة من عمره، إن التعليقات لا علاقة لها بكرة القدم.

وقال عبر تطبيق ”إنستغرام“: ”تشيرون إلى مواقف اجتماعية وتاريخية أكبر من تفكيركم المحدود.. أنتم أشخاص مجانين وجهلة.. أنتم الخراب“.

وأضاف ”لكن عندما يحرز ماريو أهدافًا وأنا أؤكد لكم أنه سيظل يحرز أهدافًا لصالح إيطاليا حينها تكون الأمور على ما يرام. أليس كذلك؟“.

وعانى بالوتيلي من العنصرية طيلة مسيرته وحين لعب بصفوف إنتر ميلان كانت جماهير فرق منافسة تهتف ”لا يوجد إيطالي أسود“ وتعرض لمزيد من الإساءات حين لعب مع ميلان أمام روما في 2013.

ومن المتوقع أن تتعامل لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الإيطالي مع الواقعة الثلاثاء رغم أنها تجنبت فرض عقوبات في حالات مشابهة مؤخرًا وقالت إن الهتافات المزعومة كانت محدودة وبالتالي لا يمكن اعتبارها انتهاكًا للوائح الدوري.

وقال داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين لوكالة ”أنسا“ الإيطالية للأنباء: ”لا يمكن التهرب من المسألة وإذا قلّد شخص ما صوت قرد تجاه لاعب لأنه أسود البشرة فهذه عنصرية وحتى لو قام بهذا التصرف شخص واحد أو شخصان فهذا عدد كبير“.