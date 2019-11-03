ميلان ينوي تعزيز صفوفه بلاعبي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن اهتمام ميلان بلاعبين اثنين من ريال مدريد، بعد البداية المخيّبة للروسينيري في الدوري الإيطالي.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن ميلان سيدخل في محادثات مع ريال مدريد من أجل ضم الثنائي: البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني إبراهيم دياز، في محاولة لتعزيز الخط الأمامي للفريق المتعثر.

وأضاف الموقع أن إدارة ميلان تسعى إلى استغلال علاقتها الجيدة بريال مدريد، بطلب استعارة الثنائي فينيسيوس ودياز حتى نهاية الموسم الحالي.

ونجح ميلان في التعاقد مع ثيو هرنانديز ظهير أيسر ريال مدريد، الصيف الماضي، بصفة نهائية، لكنه فشل بضم داني سيبايوس الذي غادر معارًا إلى آرسنال الإنجليزي.

ويعاني فينيسيوس ودياز من قلة المشاركات تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كما تعرض اللاعب البرازيلي الشاب لانتقادات بسبب إضاعة الفرص، كما أن مواطنه رودريغو غوس، الذي يلعب في مركزه، يحظى بإعجاب مشجعي ريال مدريد.

وشارك جونيور في 10 مباريات مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 430 مباراة سجل فيها هدفًا وحيدًا، في المقابل شارك دياز في مباراة واحدة فقط (9 دقائق).

ويعاني ميلان في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الحادي عشر على لائحة ترتيب الكالشيو، وفي رصيده 13 نقطة من 10 مباريات في المركز الحادي عشر.