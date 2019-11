تقرير: لوكاكو يعيد إحياء أمجاد الظاهرة رونالدو في إنتر ميلان الإيطالي

خطف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، الأضواء، بعد أن قاد فريقه للفوز خارج ملعبه، مساء أمس السبت، على بولونيا بهدفين مقابل هدف.

ونجح لوكاكو في قلب الطاولة على بولونيا، الذي تقدم أولا بهدف، ليسجل النجم البلجيكي هدفين في الشوط الثاني ويخطف نقاط اللقاء الثلاثة لصالح فريقه.

مقارنة ضخمة

وألقى موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي الضوء على التألق اللافت للنظر لروميلو لوكاكو منذ انطلاق الموسم الجاري عبر تقرير نشره، صباح اليوم الأحد.

ودخل لوكاكو بعد انطلاقته المميزة منذ بداية الموسم في مقارنة مع الظاهرة البرازيلي رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، نجمي الإنتر السابقين، على الرغم ثقل وصعوبة المقارنة بين النجم البلجيكي ونجوم بحجم رونالدو وإبرا.

وأعطى لوكاكو جواباً واضحاً لمديره الفني أنطونيو كونتي، بعد الفوز الصعب والمهم في بولونيا.

9 goals in 11 games.

Welcome to the Lukaku show. pic.twitter.com/H6it0MujTs

— InterMemes (@Inter_Memes) November 2, 2019