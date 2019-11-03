تقرير: لوكاكو يعيد إحياء أمجاد الظاهرة رونالدو في إنتر ميلان الإيطالي

خطف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، الأضواء، بعد أن قاد فريقه للفوز خارج ملعبه، مساء أمس السبت، على بولونيا بهدفين مقابل هدف.

ونجح لوكاكو في قلب الطاولة على بولونيا، الذي تقدم أولا بهدف، ليسجل النجم البلجيكي هدفين في الشوط الثاني ويخطف نقاط اللقاء الثلاثة لصالح فريقه.

مقارنة ضخمة

وألقى موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي الضوء على التألق اللافت للنظر لروميلو لوكاكو منذ انطلاق الموسم الجاري عبر تقرير نشره، صباح اليوم الأحد.

ودخل لوكاكو بعد انطلاقته المميزة منذ بداية الموسم في مقارنة مع الظاهرة البرازيلي رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، نجمي الإنتر السابقين، على الرغم ثقل وصعوبة المقارنة بين النجم البلجيكي ونجوم بحجم رونالدو وإبرا.

وأعطى لوكاكو جواباً واضحاً لمديره الفني أنطونيو كونتي، بعد الفوز الصعب والمهم في بولونيا.

9 goals in 11 games. Welcome to the Lukaku show. pic.twitter.com/H6it0MujTs — InterMemes (@Inter_Memes) November 2, 2019

مهاجم لا يرحم

ووصف الموقع الإيطالي لوكاكو بأنه ”المهاجم المناسب لفريق إنتر ميلان“، فهو قوي وحاسم ولا يرحم المنافسين، مضيفاً أن الدولي البلجيكي قادر على اللعب مع زملائه وعدم خسارة الكرة بسهولة.

وأصبح لوكاكو المنتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من مانشستر يونايتد، نقطة تحول واضحة في قلب هجوم النيراتزوري وهو ما تؤكده الأرقام.

وسجل النجم البلجيكي تسعة أهداف خلال 11 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي حتى الآن.

أرقام مبهرة

وأوضح ”كالتشيو ميركاتو“، أنه طوال العشرون عاماً الماضية، لم ينجح أي مهاجم لإنتر ميلان في تسجيل تسعة أهداف في أول 11 مباراة له في الدوري.

وأضاف أن الظاهرة رونالدو، نجم إنتر ميلان السابق والمنتخب البرازيلي، كان آخر من حقق هذا الرقم.

ولم تتوقف الأرقام المميزة للنجم البلجيكي عند هذا الحد، فأهداف لوكاكو الحاسمة منحت فريقه 11 نقطة كاملة من 28 نقطة يمتلكها إلى الآن.

وأصبح لوكاكو في طريقه للتحول إلى ظاهرة جديدة في إنتر ميلان، فهو رجل يسجل الكثير من الأهداف، بجانب إنه قليل الكلام.

العمل الجاد

وعلق روميلو لوكاكو علي تألقه الكبيرة، قائلًا: ”أنا في السادسة والعشرين من عمري، وعليّ أن أعمل بشكل يومي، لكي أتطور مثل باقي زملائي في الفريق“.

وعن المنافسة علي صدارة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، أشار لوكاكو: ”الضغط على يوفنتوس؟، أنا لا أركز على ذلك، تركيزي فقط على إنتر ميلان“.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن الكثير من المقارنات تضيع هباء، إلا أن لوكاكو يبدو جاهزًا لمواصلة تألقه.

ويمتلك النجم البلجيكي، فرصة جديدة لإثبات تألقه، بعد غد الثلاثاء، عندما يحل إنتر ميلان ضيفًا على بروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أزمة العنصرية

وعلى الرغم من أن لوكاكو يعيش أوقاتًا جيدة مع إنتر ميلان، إلا أنه عانى في بعض اللحظات من أوقات صعبة أهمها في مواجهة كالياري.

وتعرض، مهاجم إنتر ميلان، لهتافات تقليد أصوات القردة من جماهير كالياري باستاد ”سردينيا أرينا“ مع استعداده لتنفيذ ركلة جزاء.

وهز لوكاكو الشباك من ركلة الجزاء في الشوط الثاني ليقود فريقه الجديد للفوز 2-1 خارج ملعبه على كالياري.

ورد لوكاكو على هذه الواقعة عبر بيان رسمي قال فيه: ”عانى العديد من اللاعبين في الشهر الماضي سوء المعاملة العرقية، وتعرضوا للعنصرية، لقد كنت من ضمنهم بالأمس، تعرضت لما تعرضوا له، كرة القدم هي لعبة يجب أن يتمتع بها الجميع، ويجب ألا نقبل بأي شكل من أشكال التمييز الذي سيجعل اللعبة عارًا“.

وأضاف: ”آمل أن تتفاعل اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم بقوة لمناهضة العنصرية، نحتاج لمواصلة العمل بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الأندية، لأنك كل يوم ترى تعليقًا عنصريًّا“.