لوكاكو يقود إنتر ميلان لإسقاط بولونيا واعتلاء قمة ترتيب الدوري الإيطالي ”مؤقتًا“ (فيديو)

قاد البلجيكي روميلو لوكاكو المحترف في إنتر ميلان، يوم السبت، فريقه لعبور مضيفه بولونيا في الجولة الحادية عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 28 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى هدف لينتهي بالتعادل السلبي.

الدوري الايطالي | بولونيا 1 × 2 انتر ميلان | أهداف المباراة HD ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/esK7OT9AVQ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 2, 2019

وتمكن بولونيا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 59 عن طريق روبيرتو سوريانو لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

كثف لاعبو الإنتر من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل، إلى أن جاءت الدقيقة 75 ليتمكن لوكاكو في تسجيل هدف التعادل للضيوف.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للانتر في الدقيقة 95 نفذها لوكاكو في المرمى مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.