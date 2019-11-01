أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: انسحاب باريس يمهد طريق بوغبا للملكي.. ونجم البارسا على أعتاب الإنتر

تسير الأمور بسرعة فائقة داخل أروقة نادي ريال مدريد الإسباني بخصوص تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بصفقة سوبر من أجل تدعيم الفريق مع تراجع مستوى بعض اللاعبين الكبار.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الدوري الإسباني، وأخبار الدوريات الأوروبية الكبرى خلال السطور التالية:

خطوة جديدة تمهد طريق بوغبا إلى ريال مدريد

يبدو أن حسابات ريال مدريد الإسباني بضم الصفقة المنتظرة وهي التعاقد مع الفرنسي الدولي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قد اقتربت من الحسم.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية عن اقتراب بوغبا خطوة أخرى من الرحيل للريال بعد أن تمسك اللاعب بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن مانشستر يونايتد بجانب أن أكبر منافس للريال على حسم الصفقة خرج من الصورة.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان الفرنسي كان يرغب بالفعل بضم اللاعب والتقدم بعرض رسمي في الشتاء المقبل بعد أن تعثرت المفاوضات، الصيف الماضي، ولكن إدارة باريس فضلت تجديد عقد الإيطالي ماركو فيراتي وصرفت النظر عن ضم بوغبا في ظل مغالاة إدارة مانشستر يونايتد.

ويرغب ريال مدريد بضم بوغبا لتدعيم خط وسط الفريق بناءً على توصية من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

واختار زيدان 19 لاعبًا لخوض لقاء ريال بيتيس، غدًا السبت، في الدوري الإسباني وشهدت القائمة عودة البرازيلي فينسيوس جونيور، بينما استمر غياب جاريث بيل للإصابة، وجيمس رودريجيز لتواجده في كولومبيا لظروف أسرية.

وأكد زيدان أنه يدرك تمامًا أهمية الفوز على ريال بيتيس واستكمال مشوار الانتصارات بالدوري من جديد بعد الفوز الأخير على ليغانيس، موضحًا أن أداء البلجيكي إدين هازارد نجم الفريق أصبح أفضل وأكثر قوة في المرحلة الحالية.

نجم برشلونة على أعتاب الإنتر

أصبح التشيلي أرتور فيدال نجم فريق برشلونة الإسباني على أعتاب الرحيل إلى نادي إنتر الإيطالي في الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن أكدت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة النيراتزوري طلبت ضم اللاعب بناءً على توصية من المدرب أنطونيو كونتي.

وأبدى فيدال رغبته في الرحيل عن برشلونة بسبب عدم مشاركته، كما كال المديح لكونتي الذي سبق أن تدرب معه في صفوف يوفنتوس الإيطالي وهو ما يقرب اللاعب التشيلي من العودة لأجواء الكالتشيو من جديد.

وشهد مران فريق برشلونة، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة ليفانتي، غدًا السبت، في الدوري، مشاركة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد تعافيه من الإصابة، كما خاض البرازيلي آرثر ميلو المران بشكل طبيعي بعد استبعاده من اللقاء الأخير ضد بلد الوليد.

وأعلن المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، وخرج منها اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي لأسباب فنية رغم نهاية إيقافه كما عاد آرثر وغاب أومتيتي.

ورفض فالفيردي الحديث عن مستوى الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق، مؤكدًا أن مستوى غريزمان هو أكبر رد على أي انتقادات أو أمور جماهيرية، كما أكد أن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق لقائمة منتخب بلاده أمر طبيعي للغاية وليس مثار قلق للبارسا.

مشروع بوكتينيو الجديد

دخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني الحالي لفريق توتنهام الإنجليزي دائرة اهتمام نادي بايرن ميونيخ الألماني لبدء مشروع تدريبي جديد بعد اقترابه رحيله عن الفريق اللندني.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن بوكتينيو دخل دائرة اهتمامات نادي بايرن ميونيخ لقيادة الفريق في الموسم المقبل وتكوين فريق قوي يستطيع العودة لحصد دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ليس الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني بل أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر رغبة في الاستعانة بخدمات بوكتينيو.

يوفنتوس يحصن حارسه ويدرس بيع مدافعه

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من تحصين حارس مرماه البولندي فويتشيك تشيزيني بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي لمدة 5 أعوام قادمة وهو ما ذكرته صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“.

ويدرس نادي يوفنتوس بيع مدافعه التركي مريح ديميريل بعدما تلقى عروضًا للمغادرة للدوري الإنجليزي من مانشستر يونايتد وآرسنال بحسب تقارير صحفية إنجليزية.