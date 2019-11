سوشيال ميديا الرياضة.. كاسياس يتجه إلى التنس وكوتينيو يقبّل زوجته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ابنة كاسيميرو بملابس الهالوين

نشر كاسيميرو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة لابنته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ”إنستغرام“ بملابس الهالوين، وعلّق قائلًا:“سارة بملابس الهالوين“.

كاسياس يتجه إلى لعبة التنس

فيما نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ”إنستغرام“ وهو يمارس لعبة التنس، وعلّق كاسياس قائلًا:“من الأشياء التي تسلّي وتجعلك تعرق“.

كوتينيو يقبّل زوجته ويعلّق:“نحن الثنائي الأفضل“

نشر البرازيلي كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي“ إنستغرام“ وهو يقبّل زوجته، وعلق اللاعب قائلًا:“نحن الثنائي الأفضل“

فابينيو: جاهز لمواجهة أستون فيلا

أعلن البرازيلي فابينيو لاعب نادي ليفربول جاهزيته لمواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، حيث نشر اللاعب صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وعلّق اللاعب قائلًا:“عائد للدوري الإنجليزي“.

دافيد ألابا في سباق سرعة

نشر دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“ من تدريبات الفريق البفاري، وظهر اللاعب وهو في سباق سرعة مع زملائه بالفريق، وعلّق ألابا قائلًا: تعالوا يا شباب، من سيكون في فرانكفورت أولًا“.

Come ???? guys! Who will be in Frankfurt first? ????????‍♂️#SGEFCB pic.twitter.com/To4yrn8B5z — David Alaba (@David_Alaba) November 1, 2019

وشم دي خيا على ذراع أحد مشجعي اليونايتد

نشر ”دي خيا“ حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة لأحد مشجعي نادي اليونايتد بعدما رسم وشمًا على شكل ”دي خيا“ على ذراعه، وأعرب الحارس عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“ عن شكره لهذا المشجع.

ماركوس كوريا يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر ماركوس كوريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورًا لابنته عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“ احتفالًا بعيد ميلادها الثاني، وعلّق اللاعب قائلًا:“ في 1/11/2017 تغيرت حياتي، وُلدت ملاكي الصغيرة من الضوء الذي علّمني القيم الحقيقية للحياة، حتى مع عمر عامين فقط، شكرًا لكِ ابنتي الصغيرة، لقد جعلني ميلادك الأب الأكثر عاطفة في هذا العالم“.

No dia 1/11/2017 a minha vida mudou, nasceu minha anjinho de luz, Aquela que me ensina os verdadeiros valores da vida, mesmo com seus apenas 2 aninhos. Obrigado filhinha por me fazer o papai mais apaixonado desse mundo. ❤️ pic.twitter.com/Z00gQzkI15 — Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) November 1, 2019

ديبالا يظهر مع أول فريق للسيدة العجوز

نشر ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة لأول فريق في تاريخ النادي والذي تم تأسيسه في مثل هذا اليوم منذ 122 عامًا، حيث ظهر ديبالا عن طريق برنامج الفوتشوب للظهور مع أول فريق للسيدة العجوز، وعلّق اللاعب قائلًا:“122 سنة من التاريخ، عيد ميلاد سعيد يوفنتوس، أشعر أنني كنت دائمًا هنا“.

122 anni di storia, 5 sulla tua strada. Buon compleanno #juventus , mi sembra di essere qua da sempre! ???????? #Juve122 pic.twitter.com/rvxfAbIkWs — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 1, 2019

طفل يتنكر على شكل بيكر

نشر أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ لأحد الأطفال والذي تنكر على شكل حارس مرمى ليفربول احتفالًا بالهالوين.

هاري كين يدعم منتخب الرغبي

حرص المهاجم الإنجليزي هاري كين على دعم منتخب بلاده لكرة الرغبي والذي يلتقي غدًا مع منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة الرغبي، حيث علّق كين عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلًا: حظًا سعيدًا لمنتخب إنجلترا للرغبي، الأولاد والبلد غدًا“.