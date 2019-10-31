صراع بين برشلونة ومانشستر سيتي لضم الأوروغوياني رودريغو بيتانكور لاعب يوفنتوس

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن ناديي برشلونة ومانشستر سيتي دخلا في منافسة قوية لضم لاعب وسط فريق يوفنتوس الدولي الأوروغوياني رودريغو بيتانكور.

ويبلغ الدولي الأوروغوياني 22 عامًا، وفقد قيمته في يوفنتوس بعد وصول المدرب ماوريسيو ساري حيث دخل أساسيًا في 3 مباريات فقط هذا الموسم و4 كبديل.

ويملك ماوريسيو ساري عدة خيارات في وسط الميدان بعد التحاق الفرنسي أدريان رابيو والويلزي أرون رامزي بالفريق هذا الصيف، بالإضافة لتواجد البوسمي ميرالم بيانتش والألماني سامي خضيرة والفرنسي بليس ماتوي والألماني إيمري تشان.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة تضع الدولي الأوروغوياني كبديل للإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتش الذي تقدم في السن وتراجع مستواه بشكل واضح.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد تحدثت عن رفض يوفنتوس لعرض من مانشستر سيتي لضم لاعب وسطه وأصر على بقائه، لكن عدم الاعتماد على اللاعب من طرف المدرب قد يدفعه لطلب الرحيل.

ودفع يوفنتوس مبلغ 9،4 مليون يورو لبوكاجونيورز الأرجنتيني في 2017 لضم اللاعب بشكل نهائي، كما سمح لمهاجمه كارلوس تيفيز بالرحيل للفريق الأرجنتيني كجزء من الصفقة.

وشارك بيتانكور في 74 مباراة رفقة يوفنتوس وسجل هدفين كما توج رفقته بـ4 ألقاب منها لقبان للدوري الإيطالي.

ويعتبر لاعب الوسط الشاب عنصرًا أساسيًا في منتخب بلاده، حيث شارك في 25 مباراة، وشارك في كأس العالم في روسيا 2018 وكوبا أمريكا في البرازيل الصيف الماضي.

ويبقى انتقال رودريغو بيتانكور من يوفنتوس مرهونًا بتقييم الفريق الإيطالي للاعب بعد نهاية الموسم الحالي والصفقات المحتملة التي يسعى الفريق خلفها، خصوصًا إعادة نجمه الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد.