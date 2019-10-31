صحيفة: الاستقرار على إقامة كأس السوبر الإيطالي بالسعودية في هذا الموعد

كشفت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استقر على موعد إقامة مباراة كأس السوبر التي تجمع بين يوفنتوس ولاتسيو.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإيطالي حدد 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعدًا لمباراة كأس السوبر بين يوفنتوس ولاتسيو، والتي تقام في السعودية.

وأضافت:“الاتحاد الإيطالي سيعلن عن الموعد النهائي لإقامة مباراة كأس السوبر بين يوفنتوس ولاتسيو خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تأجيل مباريات الفريقين في الدوري الإيطالي إلى وقت لاحق، نظرًا لتعارضها مع موعد إقامة لقاء السوبر.

وستكون هذه المرة الثانية تواليًا التي تستضيف فيها السعودية مباراة كأس السوبر، حيث سبق أن استضافت النسخة الماضية من المسابقة، والتي تُوّج بها يوفنتوس على حساب ميلان.

ويشارك لاتسيو في بطولة كأس السوبر 2019، بعدما توج بطلًا لمسابقة كأس إيطاليا على حساب أتالانتا، بينما احتفظ يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم 8 على التوالي.

وكان الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لويجي دي سيرفو، قد أعلن في وقت سابق استضافة المملكة العربية السعودية لمباراة كأس السوبر الإيطالي، مشددًا على احترامه للعقد المبرم مع هيئة الرياضة للعب في المملكة لمدة 3 سنوات.

وأكد الرئيس التنفيذي، بحسب ما نقلته صحيفة ”الرياض“ إقامة كأس السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو في المملكة العربية السعودية.

وقال ”لويجي دي سيرفو“ خلال حديث لـ Radio24 نقلته صحيفة الرياض إن كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو يجب أن يُلعب في السعودية، يوم 22 ديسمبر.

وأضاف:“لدينا عقد مع المسؤولين في المملكة لإقامة 3 نسخ من كأس السوبر، واحدة لُعبت بالفعل خلال الموسم الماضي في مدينة جدة، ونحترم هذا العقد“.