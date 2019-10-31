الفيفا يعد بمزيد من الشفافية بشأن قراراته الانضباطية

وعد الاتحاد الدولي لكرة القدم‭ ‬(الفيفا)، اليوم الخميس، بنشر المزيد من التفاصيل والتوضيحات عند الإعلان عن قرارات تتعلق بأمور انضباطية وأخلاقية.

وحتى الآن لم يكشف ”الفيفا“ إلا عن الحد الأدنى من التفاصيل في مثل هذه الحالات، وقبل 3 سنوات لم يتم الكشف عن العديد من القرارات المتعلقة بمباريات في تصفيات كأس العالم رسميًا للجماهير على الإطلاق.

وقال ألاسداير بيل نائب الأمين العام للفيفا:“سيكون بمقدور الجماهير المقارنة بين القرارات المختلفة سواء المتعلقة بعنصرية أو تمييز أو سلوك عنيف“.

وأضاف:“المشكلة برمتها تتعلق بعدم قدرة الجماهير على معرفة أسباب اتخاذ القرارات.. والنتيجة الحتمية لذلك الشك بهذه القرارات“.

وقال الفيفا في بيان، اليوم، إنه أنشأ منصة قانونية لـ“تسهيل الاطلاع المباشر على الوثائق التي تهم الجهات المرتبطة بالأنشطة القانونية للفيفا وتلك الخاصة بالامتثال للوائح“.

وستتراوح القرارات التي سيتم الكشف عنها ونشرها بمزيد من التفاصيل بين: إيقاف حكام بسبب رشى وتلاعب في نتائج مباريات، وارتكاب سلوك عنصري من قِبل مشجعين خلال المباريات، والمزيد من حالات سوء التصرف من لاعبين ومدربين.

وسيتم أيضًا نشر وثائق تتعلق بالإجراءات في محكمة التحكيم الرياضية في القضايا التي يكون الفيفا طرفًا فيها.