نادي برشلونة يتراجع عن صفقة نجم إنتر ميلان.. ومانشستر يونايتد قد يستغل الفرصة

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية فيما يتعلق برغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وهداف إنتر ميلان الإيطالي.

وكان مسؤولو برشلونة قد أبدوا رغبتهم في ضم مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن تألق اللاعب بشدة رفقة النيراتزوري ومنتخب الأرجنتين في الفترة الأخيرة.

وشارك مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا، في 13 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع اثنين آخرين.

تراجع مفاجئ

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة تراجعت عن سعيها لضم مارتينيز، حيث كان مسؤولو البلوغرانا يرون أن اللاعب الأرجنتيني هو البديل المثالي للأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيصل إلى 33 عامًا في يناير المقبل.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس،: ”إدارة إنتر ميلان علمت بخروج برشلونة من سباق التعاقد مع مارتينيز، وأبلغت بذلك مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أصبح حاليًا في صدارة الأندية الراغبة في ضم الأرجنتيني الدولي“.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستطيع حسم صفقة مارتينيز في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، إذا دفع 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد مهاجم التانغو.

وفي حالة بيع مارتينيز بتلك القيمة، فإن إنتر ميلان سيحقق ربحًا خياليًا وفي فترة قصيرة للغاية من اللاعب، الذي انضم إلى النيراتزوري في صيف 2018 من نادي راسينغ الأرجنتيني مقابل ما يقرب من 26 مليون يورو.

رغبة مارتينيز

وكان مدير أعمال مارتينيز قد أكد أن اللاعب يريد البقاء في إنتر ميلان، خاصة في ظل وجود كونتي على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأكد ياكيه: ”أعتقد أن وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر قد طور لاوتارو كثيرًا على المستويين البدني والتكتيكي“.

وتابع: ”لقد تحسن لاوتارو في نواحٍ عديدة، ولكن قبل كل شيء فإنه بات أفضل على مستوى القوة واللياقة البدنية، إنه يمتلك دائمًا ثقة بالنفس، ولعب بشكل جيد للغاية أمام برشلونة ويوفنتوس“.

وواصل: ”إنه لا يزال شابًا وربما يحتاج إلى تعلم كيفية تقسيم طاقته خلال الـ90 دقيقة، إنه ذكي للغاية ويعرف مدى حاجته إلى العمل الشاق“.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في التعاقد مع مهاجم آخر بخلاف مارتينيز.

أوامر ميسي

وقال موقع ”فوكس سبورتس“ إن ميسي يريد من برشلونة التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم هجوم نادي ليفربول.

وساهم فيرمينو في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ويعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة في الريدز بجوار المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي الدولي ساديو ماني.

ولعب فيرمينو هذا الموسم 15 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 8 أخرى، علمًا بأن عقده رفقة الريدز ينتهي في صيف 2023.

وأكد الموقع أن هناك تقارير ربطت برشلونة بعدد من نجوم ليفربول، وعلى رأسهم محمد صلاح وماني وألكسندر أرنولد، إلا أن ميسي حسم الموقف، ويريد ضم فيرمينو إلى البلوغرانا.