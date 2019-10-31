عناوين الصحف الرياضية العالمية: الكرة الذهبية لميسي.. وكريستيانو رونالدو حتى النهاية (صور)

شكَّل فوز ريال مدريد الكبير على ليغانيس وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفوز يوفنتوس الصعب في إيطاليا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بالجدل حول التحكيم في إيطاليا ودوري أبطال أوروبا للسيدات وبلوغ أنسو فاتي 17 سنة.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد الكبير 5-0 أمام ليغانيس وتسجيل الصربي لوكا يوفيتش أول أهدافه برفقة الفريق وكتبت :“ يوفيتش يحتفل ”.

كما اهتمت بباقي نتائج الأربعاء في الدوري الإسباني وأبرزها تعادل فالنسيا وإشبيلية 1-1.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة وأتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بعد تألقه أمام بلد الوليد وتسجيله لهدفين وتمريرتين حاسمتين وكتبت :“ المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية ”.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد الكبير على ليغانيس 5-0 :“ ريال مدريد يصفي فريق ليغانيس السيئ ”.

كما تحدثت عن بلوغ النجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي 17 سنة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وأحقيته في الكرة الذهبية على حساب الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وكتبت :“ الكرة الذهبية لميسي ”.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإسباني التي جرت الأربعاء وخصوصًا هزيمة إسبانيول برشلونة أمام أتلتيكو بلباو.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد الكبير على حساب ليغانيس وكتبت :“ بلسم من الأهداف لزيدان أمام منافس ضعيف ”.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل برشلونة للسيدات لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

آس

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لريال مدريد أمام ليغانيس في الدوري الإسباني 5-0 مع هدف جديد للبرازيلي الشاب رودريغو وافتتاح الصربي لوكا يوفيتش لسجله من الأهداف برفقة الفريق وكتبت :“ ريال مدريد يقلع ”.

كما اهتمت بباقي نتائج الأربعاء ومنها تعادل فالنسيا وإشبيلية 1-1 وفوز أتلتيك بلباو 3-0 أمام إسبانيول وريال بتيس 2-1 أمام سيلتا فيغو وكتبت عن اللقاء الأخير :“ نبيل فقير ينقذ رأس مدرب ريال بتيس ”.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل أتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد تجاوزه مانشستر سيتي في الإياب 2-1.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن فوز موناكو أمام أولمبيك مارسيليا 2-1 وتأهله لدور الـ 16 من كأس رابطة الأندية الفرنسية واهتمت بأزمة مارسيليا وكتبت حول الهزيمة “ في الفخ ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز يوفنتوس الصعب على جنوه 2-1 في الوقت بذل الضائع بهدف من ضربة جزاء لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت “ رونالدو من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع : يوفنتوس يهزم جنوة 2-1 ويتقدم للصدارة أمام لإنتر ميلان “ و“ دون نهاية ”.

كما تحدثت الصحيفة عن الجدل الذي خلفه لقاء نابولي وأتلانتا 2-2 إذ احتج فريق نابولي على التحكيم بسبب عدم منحه ضربة جزاء في نهاية اللقاء.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بفوز قطبي العاصمة الإيطالية لاتسيو وروما بالنتيجة ذاتها 4-0 على حساب تورينو وأودينيزي.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز يوفنتوس المثير أمام جنوه 2-1 وعودته لصدارة الدوري الإيطالي بعد هدف من ضربة جزاء لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت :“ يوفنتوس يفوز في الدقيقة الـ 96 “ و“ كريستيانو رونالدو حتى النهاية ”.

كما اهتمت بتعادل نابولي وأتلانتا 2-2 في لقاء شهد احتجاج نابولي على التحكيم وجدلًا حول قراراته.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن الفوز الكبير للاتسيو 4-0 على حساب تورينو.