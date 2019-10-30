أبرز تغريدات تويتر الرياضية: سواريز فخور ببرشلونة.. وكافاني يداعب نجله (صور)

أبرز تغريدات تويتر الرياضية: سواريز فخور ببرشلونة.. وكافاني يداعب نجله (صور)

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

لويس سواريز: فخور كوني جزءًا من برشلونة

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له بقميص ناديه، وعلق أعلى الصورة قائلًا: فخور كوني جزءًا من نادي برشلونة، التاريخ، شكرًا للجميع لدعمكم ولكل زملائي في الفريق أنهم جزء من كل إنجاز.

أكسيل فيتسل: التركيز على كأس ألمانيا

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند صورة له بقميص ناديه قبل لقاء دورتموند مع نادي بروسيا مونشنغلادباخ في بطولة كأس ألمانيا، وعلق: كل التركيز على كأس ألمانيا هذه الليلة

كافاني يداعب نجله

نشر كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يداعب نجله الصغير، وعلق اللاعب أعلى الفيديو: لحظات فريدة من الحياة

راكيتيتش يحتفل بفوز برشلونة

نشر ايفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورًا له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه من تدريبات الفريق عقب الفوز الذي حققه الفريق بالأمس على بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني، وعلق: الفوز والراحة .

فينالدوم يحفز زملاءه قبل مواجهة آرسنال

حرص جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على دعم زملائه قبل لقاء الريدز مع نادي آرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث نشر فينالدوم صورة له برفقة زملائه بالفريق، وعلق قائلًا: كأس الكأس الليلة دعنا نذهب ريدز

بنزيما: ليلة البرنابيو

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له بقيمص ناديه قبل لقاء فريقه مع نادي ليغانيس بالدوري الإسباني، وعلق: ليلة البرنابيو

كريستيان فوكس: الثعالب في الدور ربع النهائي

احتفل كريستيان فوكس لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي بفوز فريقه بالأمس على نادي بيرتن ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث نشر اللاعب صورة له من لقاء الأمس، وعلق: الدور ربع النهائي

أنخيل غوميز ينعي جون ويذرسبون

حرص أنخيل غوميز لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي على نعي الممثل الكوميدي الأمريكي جون ويذرسبون والذي وافته المنية الأربعاء، حيث علق اللاعب قائلًا: ”رحمة الله عليك جون ويذرسبون“

غوميز يشكر جماهير الهلال

وجه بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي الشكر لجماهير ناديه عقب الدعم الذي وجده خلال فترة الإصابة والتي تعافى منها والمشاركة في تدريبات فريقه.

ونشر اللاعب صورة له بقميص ناديه وعلق قائلًا: شكرًا على رسائلك وكل دعمك لما حدث فقط، تذكر أن الأسد لا يموت أبدًا، ودائمًا يعود أقوى أحبك.

محمد محمود يحتفل بعيد ميلاد الخطيب

حرص محمد محمود لاعب النادي الأهلي المصري على الاحتفال بعيد ميلاد محمود الخطيب رئيس النادي، حيث علق اللاعب عبر صفحته الشخصية قائلًا: ”كل واحد ليه مثل أعلى، بس ولا أنا هعرف أطول أكتر من كده ولا هوصل لربع موهبة حضرتك.. كل سنة وحضرتك طيب ودايما معانا وفي ظهرنا“.

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