أهداف مباراة ليفربول وآرسنال: 4-4 (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وآرسنال: 4-4 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح نادي ليفربول في خطف هدف مبكر أمام آرسنال خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الستة عشر ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأحرز ليفربول هدف التقدم في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، من خأ دفاعي، حيث قام تشامبرلين بلعب كرة عرضة وأخطأ موستافي مدافع الغانرز وأحرز هدفًا في مرماه.

وتعادل آرسنال في الدقيقة 20 عن طريق توريرا، وتبعه ماتينيللي بالهدفين الثاني والثالث بدقائق، ثم قلص جيمس ميلنر النتيجة واحر الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني بداية مثثيرة، حيث أحرز آرسنال الهدف الرابع عن طريق نيلس، ثم قلص تشابرلين النتيجة وأحرز الهدف الثالث، وتعال أوريجي بالهدف الرابع.

ويبحث ليفربول وآرسنال عن الذهاب بعيدًا في بطولة كأس الرابطة في محاولة لحصد اللقب ولكن الصدام المبكر بين الفريقين يزيد من صعوبة وقوة هذه المواجهة.

أطاح ليفربول بفريق ميلتون كينز دونز بثنائية دون رد في الدور التمهيدي الثالث، بينما أقصى آرسنال فريق نوتنغهام فورست بخماسية نظيفة في نفس الدور.

وفاز ليفربول على آرسنال بنتيجة 3-1 في آخر لقاء جمعهما يوم 24 أغسطس الماضي بالدوري، ولم يفز آرسنال في آخر 9 مواجهات ضد ليفربول.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الرابطة الإنجليزية بفوز آرسنال بنتيجة 2-1 يوم 28 أكتوبر 2009.

ويبقى ليفربول الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الرابطة برصيد 8 مرات آخرها عام 2012 وفاز آرسنال باللقب مرتين آخرها عام 1993.

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