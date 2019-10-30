أهداف مباراة ليفربول وآرسنال: 4-4 (فيديو)

نجح نادي ليفربول في خطف هدف مبكر أمام آرسنال خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الستة عشر ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأحرز ليفربول هدف التقدم في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، من خأ دفاعي، حيث قام تشامبرلين بلعب كرة عرضة وأخطأ موستافي مدافع الغانرز وأحرز هدفًا في مرماه.

وتعادل آرسنال في الدقيقة 20 عن طريق توريرا، وتبعه ماتينيللي بالهدفين الثاني والثالث بدقائق، ثم قلص جيمس ميلنر النتيجة واحر الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني بداية مثثيرة، حيث أحرز آرسنال الهدف الرابع عن طريق نيلس، ثم قلص تشابرلين النتيجة وأحرز الهدف الثالث، وتعال أوريجي بالهدف الرابع.

الرابطة الانجليزية | ليفربول 1 × 0 ارسنال | هدف ليفربول الاول HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/N2MJ5VoPzD — فيصل اهداف (@CSHD23) October 30, 2019

ليفربول 1 × 1 ارسنال | هدف توريرا pic.twitter.com/GDyHlQzmCq — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) October 30, 2019

الرابطة || ليفربول 1 × 3 ارسنال , مارتينيلي. pic.twitter.com/W1Z00Vitcd — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) October 30, 2019

الرابطة الانجليزية | ليفربول 2 × 3 ارسنال | هدف ليفربول الثاني HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/UQz6ceN92N — فيصل اهداف (@CSHD23) October 30, 2019

ليفربول 2 × 4 ارسنال | هدف نيلس pic.twitter.com/6es2ha11WL — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) October 30, 2019

الرابطة الانجليزي : ليفربول 3 × 4 أرسنال | هدف تشمبرلين د58 عالمي????????" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/iN2SCA0DTk — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 30, 2019

الرابطة الإنجليزية : ليفربول 4 × 4 ارسنال | هدف اوريغي???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/OQSeM7Yhcz — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 30, 2019

ويبحث ليفربول وآرسنال عن الذهاب بعيدًا في بطولة كأس الرابطة في محاولة لحصد اللقب ولكن الصدام المبكر بين الفريقين يزيد من صعوبة وقوة هذه المواجهة.

أطاح ليفربول بفريق ميلتون كينز دونز بثنائية دون رد في الدور التمهيدي الثالث، بينما أقصى آرسنال فريق نوتنغهام فورست بخماسية نظيفة في نفس الدور.

وفاز ليفربول على آرسنال بنتيجة 3-1 في آخر لقاء جمعهما يوم 24 أغسطس الماضي بالدوري، ولم يفز آرسنال في آخر 9 مواجهات ضد ليفربول.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الرابطة الإنجليزية بفوز آرسنال بنتيجة 2-1 يوم 28 أكتوبر 2009.

ويبقى ليفربول الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الرابطة برصيد 8 مرات آخرها عام 2012 وفاز آرسنال باللقب مرتين آخرها عام 1993.