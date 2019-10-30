محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة ”غلوب سوكر“

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز ”غلوب سوكر“ 2019 في نسختها الحادية عشرة المرشحين لجوائز العام الحالي لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب في العالم.

وجاء عبر الموقع الرسمي للجائزة اليوم الأربعاء أن من بين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وزملائه في الفريق ساديو ماني والحارس أليسون بيكر والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايم فضلًا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي برناردو سيلفا.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في مدينة جميرا في دبي، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر/كانون الأول 2019، والذي سيشهد أيضًا اختيار أفضل لاعبة وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب وأفضل ناد وأفضل مدير رياضي ووكيل أعمال.

وفاز رونالدو مهاجم يوفنتوس بالجائزة العام الماضي للمرة السادسة على التوالي متفوقًا على الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي خلال حفل في دبي.

وسينافس صلاح فان دايك وميسي ورونالدو مرة أخرى بعد منافستهم على جائزتي ”الأفضل“ التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي فاز بها ميسي وجائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي حسمها فان دايك.

ومن المنتظر أن يتنافس اللاعبون الأربعة إلى جوار ماني مرة أخرى على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

ويسبق حفل جوائز غلوب سوكر بيوم واحد، النسخة الـ14 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، ويستضيف مجموعة كبيرة من المتحدثين، من ملاك الأندية والمدربين واللاعبين والرعاة، لمناقشة تطوير كرة القدم في المستقبل.

وفيما يلي قائمة بالترشيحات الرسمية لجوائز ”غلوب سوكر“:

أفضل لاعب في العام:

محمد صلاح و أليسون بيكر وبرناردو سيلفا وساديو ماني وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

أفضل لاعبة في العام:

آدا هيغربيرع وأليكس مورغان وأمادين هنري ولوسي برونز ومارتا فييرا دا سيلفا وميغان رابينو وساري فان فينيندال

أفضل نادٍ في العام:

أياكس أمستردام وأولمبيك ليون للسيدات وليفربول

أفضل وكيل لاعبين في العام:

خورخي مينديز وفيدريكو باستوريلو ومينو رايولا

أفضل مدرب في العام:

إريك تين هاغ وجمال بلماضي وفرناندو سانتوس وماسيميليانو أليغري ويورغن كلوب.

أفضل مدير رياضي:

أندريا بيرتا مدير أتلتيكو مدريد وإريك أبيدال مدير برشلونة وإيغلي تاري مدير لاتسيو ومارك أوفرمارس مدير أياكس ومايكل إدواردز مدير ليفربول.

أفضل لاعب شاب:

أنسو فاتي وإيرلينغ هالاند وغيدون سانشو وجواو فيليكس وكاي هافيرتز