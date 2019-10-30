كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية ضد آرسنال، اليوم الأربعاء، في دور الستة عشر ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويبحث ليفربول وآرسنال عن الذهاب بعيدًا في بطولة كأس الرابطة في محاولة لحصد اللقب ولكن الصدام المبكر بين الفريقين يزيد من صعوبة وقوة هذه المواجهة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد آرسنال اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”آنفيلد“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

مشوار الفريقين

أطاح ليفربول بفريق ميلتون كينز دونز بثنائية دون رد في الدور التمهيدي الثالث، بينما أقصى آرسنال فريق نوتنغهام فورست بخماسية نظيفة في نفس الدور.

وفاز ليفربول على آرسنال بنتيجة 3-1 في آخر لقاء جمعهما يوم 24 أغسطس الماضي بالدوري، ولم يفز آرسنال في آخر 9 مواجهات ضد ليفربول.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الرابطة الإنجليزية بفوز آرسنال بنتيجة 2-1 يوم 28 أكتوبر 2009.

ويبقى ليفربول الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الرابطة برصيد 8 مرات آخرها عام 2012 وفاز آرسنال باللقب مرتين آخرها عام 1993.

إصابات ليفربول.. ومعادلة كلوب

يبحث ليفربول في هذه المواجهة عن عبور آرسنال والتقدم بالبطولة ولكن في الوقت ذاته إراحة بعض لاعبيه الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد الشديد في المرحلة الماضية وهي المعادلة التي يتطلع لتحقيقها المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز.

ويعاني ليفربول من إصابات قوية بين صفوفه بعد أن انضم المدافع جويل ماتيب لقائمة المصابين التي تضم شيردان شاكيري وناثانيل كلاين بجانب محمد صلاح الذي سيغيب أيضًا للإصابة مع شكوى فيرجيل فان ديك من الإجهاد وإن كانت فرص مشاركته قوية.

ومن المنتظر أن يعتمد كلول على تشكيلة تضم الحارس الصاعد كايمهين كيليهر وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجوزيف غوميز وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فابينهو مع مشاركة أليكس تشامبرلين ونابي كين، بينما يعود ديفوك أوريغي لقيادة الهجوم بديلاً لصلاح مع الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

آرسنال.. وفرصة إيمري

يتطلع آرسنال لتحقيق الفوز على حساب ليفربول والتقدم في البطولة وخاصة مع تذبذب نتائج الفريق في المرحلة الأخيرة والحديث عن إقالة المدرب الإسباني يوناي إيمري وتعيين البرتغالي جوزيف مورينيو.

ولم يفز آرسنال في آخر لقاءين بالدوري بتعادله مع كريستال بالاس وخسارته أمام شيفيلد يونايتد، وهو الأمر الذي يزيد الضغوط على الجانرز لتحقيق الفوز على ليفربول للتقدم بالبطولة.

ويغيب عن آرسنال لاعبه رايس نيلسون بينما تبدو القوة الضاربة للفريق موجودة في تشكيلة إيمري المنتظر أن تضم الحارس البديل إيميليانو مارتينيز وأمامه الرباعي روب هولدينغ ودافيد لويز وهيكتور بيليرين وسياد كولاسيناك للدفاع.

ويقود خط الوسط ماتيو غاندوزي ولوكاس توريرا مع صانع الألعاب الصاعد جو ويل ووك ومثلث الهجوم نيكولاس بيبي وبيير إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت.

وأكد عماد متعب، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن المواجهة بين ليفربول وآرسنال بغض النظر عن أي ظروف وإراحة بعض النجوم أو غيابهم تبقى من الكلاسيكيات التي تترقبها الجماهير في الكرة الإنجليزية والعالم كله.

وأوضح أن ليفربول سيركز أكثر في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، وهو ما فعله كلوب في الموسم الماضي، ولم يعط اهتمامًا كبيرًا لبطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة، متوقعًا أن يمنح كلوب فرصة أكبر للبدلاء.

وأشار إلى أن آرسنال يواجه ضغوطًا كبيرة وسيكون مطالبًا بعبور ليفربول واستكمال مشوار البطولة ومصالحة الجماهير بسبب تراجع النتائج المحلية.