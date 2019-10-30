بالوتيلي يرد على هجوم ألتراس إنتر ميلان بحركة غير أخلاقية ويواجه عقوبة محتملة (صورة)

لا يزال المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي يواصل إثارة الجدل أينما ذهب، بعد أن استقر به المقام أخيرًا في نادي بريشيا الإيطالي، بعد رحلة تراجع فيها ”سوبر ماريو“، الذي لعب لأكبر الأندية الأوروبية قبل أن ينضم مطلع هذا الموسم إلى بريشيا المهدد بالهبوط.

وشهدت مباراة إنتر ميلان وبريشيا، التي أقيمت أمس الثلاثاء، في إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإيطالي، الكالتشيو، واقعة كان بطلها الأول بالوتيلي، الذي لم يستطع السيطرة على أعصابه أمام هجوم جماهير ناديه السابق إنتر ميلان.

ولا تزال جماهير الإنتر تتذكر خيانة بالوتيلي، الذي لعب للمنافس ميلان بعد نهاية مشواره مع مانشستر سيتي، وتصفه دائمًا بـ“الخائن“.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن جماهير النيراتزوري أطلقت صافرات الاستهجان ضد بالوتيلي، وقامت بسبّه مما استفز اللاعب الإيطالي، الذي جاء رده صادمًا.

وأظهرت الصور التي التقطت خلال المباراة بالوتيلي وهو يُشهر إصبعه الأوسط تجاه جماهير النيراتزوري، ردًا على هجومهم عليه، مما يفتح الباب أمام احتمال تعرض اللاعب إلى عقوبة نتيجة لسلوكه المشين.

وفاز إنتر ميلان على بريشيا 2-1، ليعتلي صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس، الذي يستقبل جنوى اليوم الأربعاء في نفس الجولة، على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو.

وشارك بالوتيلي هذا الموسم في 5 مباريات، وأحرز خلالها هدفًا واحدًا فقط، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإيطالي السابق ما يقرب من 20 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وانضم بالوتيلي إلى بريشيا الصيف الماضي من مارسيليا الفرنسي في صفقة انتقال حر، ووقع عقدًا مع الفريق لمدة 3 مواسم، تنتهي في صيف 2022.

ولعب بالوتيلي، 29 عامًا، لأندية إنتر ميلان وميلان الإيطاليين ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، ونيس ومارسيليا في فرنسا، قبل أن ينضم إلى بريشيا.

وكان بالوتيلي أحد أبرز نجوم المنتخب الإيطالي، وخاصة في بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت عام 2012 في بولندا وأوكرانيا، وقاد الأزوري للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام إسبانيا برباعية نظيفة، وأحرز بالوتيلي في تلك البطولة 3 أهداف، متساويًا مع 5 لاعبين آخرين في صدارة الهدافين.