رسميًا.. ماريو بالوتيلي ينضم إلى بريشيا (صورة)

أعلن نادي بريشيا الإيطالي اليوم الأحد، رسميًا، تعاقده مع الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي.

وأضاف بريشيا في بيان رسمي ”أصبح ماريو بالوتيلي لاعبًا جديدًا لبريشيا بعد توقيعه على عقد متعدد السنوات مع النادي“.

وتابع ”أصبحت العودة ممكنة لبالوتيلي بعد 3 سنوات بفضل تصميم ماريو وحماسته للعودة إلى المدينة التي نشأ بها، والتي تميز فيها حينما كان طفلًا بمهاراته البدنية والفنية وسوف يتم تقديمه غدًا 19 أغسطس في مقر النادي“.

ومن المتوقع أن يتمدد عقد بالوتيلي مع بريشيا بشكلٍ تلقائي لعام آخر حال تجنب بريشيا الهبوط.

ولعب ماريو بالوتيلي، البالغ من العمر 29 عامًا، لأندية إنتر ميلان ومانشستر سيتي وميلان وليفربول ونيس ومارسيليا.