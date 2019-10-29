إنتر ميلان يسقط بريشيا ويعود لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره بريشيا بهدفين لهدف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشر لمنافسات الدوري الإيطالي.

في البداية تقدم لاوتارو مارتينيز بهدف للإنتر في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني للنيراتزوري.

ثم سجل ميلان سكرينيار، هدفًا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي سيواجه جنوى غدًا الأربعاء، بينما تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط بالمركز الثامن عشر.