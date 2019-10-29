إنتر ميلان يسقط بريشيا ويعود لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره بريشيا بهدفين لهدف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشر لمنافسات الدوري الإيطالي.
في البداية تقدم لاوتارو مارتينيز بهدف للإنتر في الدقيقة 23 من الشوط الأول.
الدوري الايطالي | بريشيا 0 × 1 انتر ميلان | هدف لاوتارو مارتينيز@king_moosa10 #BREINT#بريشيا_انتر_ميلان pic.twitter.com/SKms1C7gpw
— اهدف المباريات (@MlKsrccc4ndFcT8) October 29, 2019
وفي الدقيقة 63 أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني للنيراتزوري.
الدوري الايطالي | بريشيا 0 × 2 انتر ميلان | هدف لوكاكو ????????@king_moosa10 #BREINT#بريشيا_انتر_ميلان pic.twitter.com/F5iB8X0FGT
— اهدف المباريات (@MlKsrccc4ndFcT8) October 29, 2019
ثم سجل ميلان سكرينيار، هدفًا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 76.
الدوري الايطالي | بريشيا 1 × 2 انتر ميلان | هدف بريشيا الاول@king_moosa10 #BREINT#بريشيا_انتر_ميلان pic.twitter.com/wjfrQnXEGy
— اهدف المباريات (@MlKsrccc4ndFcT8) October 29, 2019
وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي سيواجه جنوى غدًا الأربعاء، بينما تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط بالمركز الثامن عشر.