إنتر ميلان يخسر 48 مليون يورو رغم تحقيق إيرادات قياسية

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه سجل خسارة صافية بقيمة 48.4 مليون يورو (53.70 مليون دولار) للعام المالي 2018/2019 رغم تحقيق إيرادات قياسية بقيمة 417 مليون يورو.

وبرر إنتر ميلان، المملوك لمستثمرين صينيين والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري، الخسارة بالاستثمارات الكبيرة لتحسين الأداء في الملعب.

وأوضح النادي أن الإيرادات زادت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحصول على 138 مليون يورو من حقوق الرعاية، وبفضل متوسط حضور الجماهير في الاستاد ويبلغ 61419 مشجعًا، مشيرًا إلى أنه الأعلى في إيطاليا وخامس أعلى رقم في أوروبا.

وأضاف إنتر ميلان، الذي قال إن عدد مشجعيه حول العالم يبلغ 385 مليون شخص من بينهم 120 مليونًا في الصين، أن إيراداته تضاعفت منذ بيعه إلى مجموعة سونينغ التجارية العملاقة في أغسطس 2016.

وأبلغ رئيس النادي ستيفن تشانغ (28 عامًا) اجتماع حملة الأسهم بأن إنتر يحتاج لجذب جيل أصغر.

وتابع: ”الأندية الأوروبية باتت شركات ترفيه حديثة تنافس على المستوى العالمي، والجيل الحديث يتعامل مع الترفيه بصورة مختلفة تمامًا عن المألوف“.

”ولذلك من المهم السيطرة على‭‭ ‬‬المنصات الرقمية وتشكيل محتوى متطور يناسب أذواق الشبان، والأهم من ذلك التركيز على ما يحدث في الخارج بعيدًا عن 90 دقيقة في المباراة“.

ويرى تشانغ أنه من المحوري لإنتر ميلان التركيز على الأسواق العالمية. مضيفًا: ”أوروبا سوق متشبع الآن ولكن حجم السوق في الولايات المتحدة وآسيا وبالتحديد في الصين هائل“.