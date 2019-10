رسميًا.. إيقاف فرانك ريبيري بعد واقعة مساعد الحكم

قررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإيطالي إيقاف فرانك ريبيري جناح فيورنتينا 3 مباريات بعد دفعه مساعد الحكم خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو.

ووضع ريبيري لاعب فيورنتينا المخضرم نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما أظهرته مقاطع فيديو وهو يدفع مساعدًا للحكم عقب خسارة فريقه على أرضه 1/2 أمام لاتسيو الأحد.

وأظهرت لقطات فيديو اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، الذي تم استبداله في الدقيقة 74، يتحدث غاضبًا مع طاقم التحكيم في الملعب عقب المباراة وسط احتجاجات لاعبي فيورنتينا.

وظهر ريبيري يدفع مساعدًا للحكم مرتين قبل أن يتدخل لاعبون للتفريق بينهما، ونال بعدها بطاقة حمراء.

وزعم فيورنتينا أن التحرك الذي جاء منه هدف فوز لاتسيو في الدقيقة 89، بدأ بمخالفة من غوردان لوكاكو ضد ريكاردو سوتيل، وعبروا عن غضبهم لعدم لمراجعة الحكم الواقعة عبر الشاشة الموجودة على جانب الملعب والاكتفاء بمراجعتها مع مسؤولي نظام حكم الفيديو المساعد.

Oh dear…. Ribery what are you thinking?#FiorentinaLazio pic.twitter.com/hjYorg6SOv

— Val Migliaccio (@Val61) October 27, 2019