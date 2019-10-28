رسميًا.. إيقاف فرانك ريبيري بعد واقعة مساعد الحكم

قررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإيطالي إيقاف فرانك ريبيري جناح فيورنتينا 3 مباريات بعد دفعه مساعد الحكم خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو.

ووضع ريبيري لاعب فيورنتينا المخضرم نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما أظهرته مقاطع فيديو وهو يدفع مساعدًا للحكم عقب خسارة فريقه على أرضه 1/2 أمام لاتسيو الأحد.

وأظهرت لقطات فيديو اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، الذي تم استبداله في الدقيقة 74، يتحدث غاضبًا مع طاقم التحكيم في الملعب عقب المباراة وسط احتجاجات لاعبي فيورنتينا.

وظهر ريبيري يدفع مساعدًا للحكم مرتين قبل أن يتدخل لاعبون للتفريق بينهما، ونال بعدها بطاقة حمراء.

وزعم فيورنتينا أن التحرك الذي جاء منه هدف فوز لاتسيو في الدقيقة 89، بدأ بمخالفة من غوردان لوكاكو ضد ريكاردو سوتيل، وعبروا عن غضبهم لعدم لمراجعة الحكم الواقعة عبر الشاشة الموجودة على جانب الملعب والاكتفاء بمراجعتها مع مسؤولي نظام حكم الفيديو المساعد.



وقال فينشنزو مونتيلا مدرب فيورنتينا: ”لماذا لم يذهب ويراجع الواقعة بنفسه على الشاشة، ارتكب الحكم خطأ كبيرًا بعدم مراجعة واقعة مؤثرة جدًا في نتيجة اللقاء“.

وأضاف المدير الفني الإيطالي: ”انتظرنا 4 دقائق لمعرفة قرار حكم الفيديو المساعد، لو ذهب بنفسه لمشاهدة الواقعة لكان الأمر قد استغرق دقيقة واحدة أو دقيقتين“.

وقال بيان نشره موقع النادي على الإنترنت: ”ريبيري ارتكب تصرفًا غير رياضي ضد مساعد الحكم، وبصرف النظر عن الكلمات غير المحترمة التي قالها فقد دفع مساعد الحكم في ذراعه مرة واحدة ومرة أخرى في الصدر وأمسك ذراعه“.

وفضلًا عن إيقاف الدولي الفرنسي السابق ولاعب بايرن ميونخ سابقًا سيدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو.

كما تقرر إيقاف مونتيلا لمدة مباراة واحدة ”لأنه في نهاية المباراة وجّه إلى الحكم إهانة لفظية“ وسيتعين عليه أيضًا دفع غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وسيغيب ريبيري بذلك عن مباراة ساسولو على أرض فيورنتينا وكذلك مباراتي بارما وكالياري خارج الديار، على أن يعود للفريق عقب فترة التوقف الدولية المقبلة لمواجهة فيرونا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

اعتذار ريبيري

وأعلن النجم الفرنسي المخضرم اعتذاره عن دفع الحكم المساعد قائلًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أنا آسف حقًا عمّا حدث الليلة الماضية، أعتذر لزملائي في الفريق وللمدرب وللجماهير، كما أعتذر أيضًا للسيد ماتيو باسري“.

وأضاف ريبيري: ”كنت أشعر بالحزن والغضب الشديد عقب نهاية المباراة، وأتمنى أن يستطيع (باسري) تفهم حالتي المزاجية وقتها“.

وتابع لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق: ”أريد دائمًا البقاء في الملعب، ومساعدة زملائي، لأنني قطعت مسافة كبيرة للوصول إلى هذه المدينة وهذا النادي“.

واختتم ريبيري: ”أعتقد أن فيورنتينا يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام، مثل الذي تحظى به الأندية الأخرى؛ بسبب العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم“.

وشارك ريبيري مع فيورنتينا حتى الآن في 9 مباريات، بواقع 579 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع هدفين، علمًا أن فريقه يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة.