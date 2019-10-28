كريستيانو رونالدو يتحدث مجددًا عن المنافسة مع ليونيل ميسي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في حوار مع مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، ستنشره في عددها ليوم غد الثلاثاء، عن عدة قضايا تهم مسيرته، ونشرت بعض الصحف مقتطفات منه.

وقال النجم البرتغالي حول منافسته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: ”الكثير من الأشخاص يقولون إننا نستمد التنافس من بعض، هذا حدث حين كنت في إسبانيا، كنا معًا وتنافسنا ليكون كل منّا الأفضل، هذا صحيح وقد سمح لنا بأن نحقق الأرقام، حين كنت في ريال مدريد شعرت بوجود ميسي أكثر مما كنت في مانشستر يونايتد، من وجهة نظري كانت منافسة قوية وكنا رمزين لبرشلونة وريال مدريد، ميسي قال مؤخرًا إنه افتقد وجودي في إسبانيا لكن عمومًا حماسي غير متوقف على الآخرين، أريد أن أكون في القمة كل يوم“.

كما تحدث النجم البرتغالي عن تسجيله للأهداف في الدقائق الأخيرة، وقال: ”أعتقد أن المعلومة صحيحة، وهذا يعني أنني لا أترك أي شيء وأنني أقاتل حتى الدقيقة 90، يعني أنه ليس لدي فقط الفكر لكن أيضًا القوة الجسدية للعب حتى نهاية المباريات، لكن أعترف أنني فوجئت حين عرفت أنني سجلت الكثير من الأهداف في الربع ساعة الأخيرة من المباريات، لكن عمومًا سجلت أكثر أهدافي في الشوط الثاني من المباريات“.

وأكد كريستيانو رونالدو أنه يأمل في لعب المباريات المهمة فقط، وقال: ”لو كان الأمر متعلقًا بي للعبت فقط مباريات منتخب البرتغال ودوري أبطال أوروبا، هذه المباريات الكبيرة تحمسني، لديها أشياء مختلفة في ظروف صعبة وضغوط كبيرة، في نهاية الأمر يجب أن تكون محترفًا وتشرّف عائلتك والفريق الذي تنتمي إليه ويجب أن تقدم أفضل ما لديك كل يوم“.

وأكد النجم البرتغالي أنه يحب ما يكتب عنه بشكل جيد، وقال: ”دائمًا شيء رائع أن يتكلموا عنك بشكل جيد، يقولون عنك إنك كنت الأفضل أو أنك لاعب رائع، حاليًا أنتظر كل ما يقال عنّي، لكن بعد النهاية وبعد نهاية مسيرتي لم يزعجني ذلك لأنني سأتخلص من كل شيء“.

واعتبرت عدة تقارير إعلامية أن الحوار الذي أجرته المجلة الفرنسية يؤشر على أن النجم البرتغالي أصبح أكبر المرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها لأفضل لاعب في العالم.