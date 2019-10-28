هل تمهد ”فرانس فوتبول“ لفوز كريستانو رونالدو بالكرة الذهبية بهذا الحوار؟

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الغلاف الأسبوعي من مجلة ”فرانس فوتبول“ لهذا الأسبوع.

وأجرى رونالدو مقابلة حصرية مع المجلة الفرنسية الشهيرة التي تمنح جائزة الكرة الذهبية مؤلفة من 8 صفحات، يشرح فيها كيف أصبح على ماهو عليه الآن وكيف استمر بهذا المستوى.

وقال رونالدو في العنوان الرئيسي: ”يجب أن تكون ذكيًا إن كنت تريد أن تستمر في عالم كرة القدم“.

وجاء الحورا في ظل تسريبات أبرزته االصحف الإيطالية بأن رونالدو أصبح المشرح الأقرب للتويج بالكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية بشكل سنوي.

وأوضحت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن رونالدو قد تلقى زيارة من قبل وفد من المجلة الفرنسية التي تمنح الجائزة، وأن هناك عشاء قد جمعه مع مسؤولي المجلة، وشهد حضور فابيو باراتيسي المدير الرياضي لليوفي، وهو ما حدث بالفعل لإجراء الحوار وهو ما ربطه البعض بأنه جاء لإبلاغ اللاعب بتتويجه بالجائزة.

وأعلنت المجلة الفرنسية في 21 أكتوبر/تشرين الأول عن قائمة من 30 لاعبا للفوز بالجائزة ضمت مجموعة من أفضل اللاعبين العالميين، كان من بينهم إلى جوار رونالدو وفان ديك، وميسي، محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وعدد كبير من اللاعبين.

ومن المقرر أن يتم تقليص المرشحين إلى 3 أسماء فقط، ليقتنص واحد منهم الجائزة في الحفل الذي سيتم تنظيمه في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثاني من ديسمبر/كانون أول المقبل.

وحال تتويج رونالدو بالجائزة، سيكون أول لاعب في التاريخ يحققها 6 مرات، حيث سبق أن فاز بها في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وتأتي تلك الإشارات، لتؤكد إمكانية تتويج رونالدو بالجائزة، وتجعله يتفوق في سباق الفوز بالجائزة على الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وكانت صحيفة ”TuttoSport“، في عدد سابق لها طالب مجلة ”فرانس فوتبول“ بمنح رونالدو الكرة الذهبية، قائلة: ”اعطوه الكرة الذهبية“، مضيفة: ”700 هدف 2019 مليئة بالأرقام لا أحد مثل رونالدو“.

وقالت توتوسبورت إن رونالدو بالفعل هو المفضل للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وحقق فيرجيل فان ديك لقب أفضل لاعب في أوروبا، بينما حقق ميسي لقب أفضل لاعب في العالم.

ونجح رونالدو خلال الموسم المنقضي، في إحراز لقب الدوري الإيطالي مع اليوفي، بالإضافة إلى التتويج مع منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.

على الجانب الآخر، قاد فان ديك منتخب هولندا لنهائي البطولة الأوروبية المستحدثة، بالإضافة لإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وكذا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدوره، استطاع ميسي قيادة برشلونة، لتحقيق لقب الدوري الإسباني، كما أنه توج الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.