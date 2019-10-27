هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد قد يعود إلى النادي وفقًا لاتفاقه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وذكر موقع ”دياريو غول“ الإسباني أن قائد البرتغال عنصر أساسي في انتصارات النادي الملكي في السنوات العشر الأخيرة، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع النادي الملكي وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما كان له دور مهم له في بقاء مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو على مقاعد البدلاء في ريال مدريد قبل سنوات رغم المشاكل الكثيرة التي أثارها المدرب الاستثنائي.

ومن المحتمل أن يعود مورينيو لتدريب ريال مدريد في ظل تراجع النتائج تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

واعتمد مشروع مورينيو بشكل كبير على وجود رونالدو الذي دونه لم يحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا بعد قيادة الفريق للقب القاري أربع مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018

تأثير رونالدو

وساهم رونالدو البالغ عمره 34 عامًا بشكل كبير في فوز ريال مدريد بألقابه الأوروبية الأربع بفضل تألقه في المباريات النهائية حيث كان دائمًا اللاعب الذي يقود للقب.

ولم يقتصر تأثير رونالدو على الملعب فقط، بل كان له تأثير إعلامي ومالي كبير، حيث حقق ولا يزال أرباحًا لمدريد لم يحققها أي لاعب من قبل.

في المقابل لم يثبت إيدن هازارد القادم من تشيلسي مقابل نحو مئة مليون يورو كفاءته وقدرته على سد فراغ رونالدو داخل وخارج الملعب، إذ وصل البلجيكي إلى سانتياغو برنابيو على أمل أن يصبح ”كريستيانو رونالدو الجديد“ لكنه لم يثبت ذلك سواء داخل الملعب أو خارجه من الناحية التجارية.

هازارد لا يبيع قمصان ريال مدريد مثلما فعل رونالدو، وهذا لا يفيد النادي الملكي الذي كان الأكثر مبيعًا في قمصان فريقه بوجود قائد البرتغال.

خريطة طريق لعودة كريستيانو رونالدو

خطط رونالدو الفورية البقاء مع يوفنتوس لفترة من الوقت حيث يمتد عقده حتى عام 2021، لكنه يجري بالفعل محادثات مع النادي الإيطالي لتمديد هذا العقد لأنه لا يريد المغادرة حتى يفوز بشيء مهم مع النادي خاصة دوري أبطال أوروبا.

ينوي رونالدو العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكن في الدوري الأمريكي يتوقعون حضوره حيث افتتح ديفيد بيكهام أبواب ناديه ميامي أمام رونالدو.

لكن بمجرد اعتزاله قرر بيريز عودة رونالدو إلى سانتياغو برنابيو من جديد، كما تتوقع جماهير ريال مدريد، حيث يريد بيريز أن يصبح رونالدو سفيرًا للنادي بدعوى أن اسمه مرتبط بريال مدريد.

ويقتنع رئيس ريال مدريد أن ارتباط اسم رونالدو بالنادي سيعيد من جديد التأثير الكبير للنادي على الصعيد التجاري والإعلاني كما أنه لا يوجد أفضل من رونالدو لإضافة المزيد من الهيبة والاحترام للنادي الملكي في أي محفل دولي.

الاتفاق مع كريستيانو رونالدو

لم يعلق قائد البرتغال موافقته بعد على عرض بيريز نظرًا لأنه لا يركز على شيء أخر حاليًا سوى كرة القدم ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه مع يوفنتوس.

ومع ذلك فقد ضمن للمسؤولين في ريال مدريد أنه عندما يحين الوقت سوف يجلس للحديث عن خيار العودة إلى ريال مدريد.