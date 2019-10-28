فرانك ريبيري يعتذر عن دفع الحكم المساعد في مباراة فيورنتينا ولاتسيو بالدوري الإيطالي (فيديو)

أعلن النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، اعتذاره عن اشتباكه مع حكم مباراة فريقه مع لاتسيو، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، أمس الأحد.

ودفع ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي استُبدل في الدقيقة 74، الحكم المساعد ماتيو باسري، عقب صافرة نهاية المباراة التي خسرها فيورنتينا 1/2.

وكتب ريبيري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أنا آسف حقًا عمّا حدث الليلة الماضية، أعتذر لزملائي في الفريق وللمدرب وللجماهير، كما أعتذر أيضًا للسيد ماتيو باسري“.

وأضاف ريبيري: ”كنت أشعر بالحزن والغضب الشديد عقب نهاية المباراة، وأتمنى أن يستطيع (باسري) تفهم حالتي المزاجية وقتها“.

وتابع لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق: ”أريد دائمًا البقاء في الملعب، ومساعدة زملائي، لأنني قطعت مسافة كبيرة للوصول إلى هذه المدينة وهذا النادي“.

واختتم ريبيري: ”أعتقد أن فيورنتينا يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام، مثل الذي تحظى به الأندية الأخرى؛ بسبب العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم“.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي تلقي ريبيري البطاقة الحمراء؛ بسبب تصرفاته، ولهذا فإن إيقاف اللاعب لعدة مباريات أمر وارد.

وشارك ريبيري مع فيورنتينا حتى الآن في 9 مباريات، بواقع 579 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع هدفين، علمًا أن فريقه يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة.