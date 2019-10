فرانك ريبيري يعتذر عن دفع الحكم المساعد في مباراة فيورنتينا ولاتسيو بالدوري الإيطالي (فيديو)

أعلن النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، اعتذاره عن اشتباكه مع حكم مباراة فريقه مع لاتسيو، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، أمس الأحد.

ودفع ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي استُبدل في الدقيقة 74، الحكم المساعد ماتيو باسري، عقب صافرة نهاية المباراة التي خسرها فيورنتينا 1/2.

وكتب ريبيري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أنا آسف حقًا عمّا حدث الليلة الماضية، أعتذر لزملائي في الفريق وللمدرب وللجماهير، كما أعتذر أيضًا للسيد ماتيو باسري“.

Oh dear…. Ribery what are you thinking?#FiorentinaLazio pic.twitter.com/hjYorg6SOv

