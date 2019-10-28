ريبيري يشتبك مع حكم مباراة فيورنتينا ولاتسيو ويواجه عقوبة الإيقاف بالدوري الإيطالي (فيديو)

ينتظر فرانك ريبيري، نجم فيورنتينا الإيطالي، عقوبات قوية من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد تداول لقطات له وهو يشتبك مع حكم مباراة فريقه أمام لاتسيو، مساء أمس الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وانتصر لاتسيو على الفيولا بهدفين لهدف، واستُبدل ريبيري في الدقيقة الـ 75 وبدت علامات الغضب عليه واضحة.

الأمور لم تقف عند حد الغضب من التبديل، فبعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية نزل لاعبو فيورنتينا إلى أرض الملعب للاعتراض على الحكم، وكان على رأسهم الدولي الفرنسي الذي فقد أعصابه بصورة كبيرة؛ ما دفع الحكم لإشهار الكارت الأحمر في وجهه.

وقام ريبيري بدفع حكم الراية بصورة مهينة كما يظهر في الفيديو، ويُتوقع أن يدخل لاعب بايرن ميونخ السابق في أزمات كبيرة وعقوبات نتيجة لهذه الواقعة.

الاتحاد الإيطالي لم يتخذ قراره بعد، غير أن المتوقع أن تكون العقوبة قاسية، لا سيما وأن الاتحاد الإيطالي يشدد للغاية فيما يتعلق بأي اتصال جسدي بين اللاعبين والحكام.

يذكر أن ريبيري انضم إلى فيورنتينا هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده في بايرن ميونخ في الوقت الذي قررت فيه إدارة البافاري عدم التجديد له ه، وآرين روبين، الذي بدوره أعلن اعتزاله كرة القدم.

وبتلك النتيجة رفع لاتسيو رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 12 نقطة في المركز التاسع.