بعد تسجيل هدف وتصفيق جماهير الروسونيري.. فرانك ريبيري يعتذر لميلان (فيديو وصور)

قدّم النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا اعتذاره لجماهير ميلان، بعدما قاد فريقه للفوز على الروسونيري، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ريبيري هدفًا في الدقيقة الـ 78، ليفوز فيورنتينا 2/1، ويلحق الخسارة الرابعة بميلان، الذي يقبع في المركز السادس عشر.

وقدّم ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، أداءً جيدًا نال به تصفيق جماهير ميلان خلال المباراة وعند استبداله.

وقال ريبيري في تصريحات نشرها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”أنا سعيد، اللعب على ملعب سان سيرو أمر مميز“.

وتابع ”متأسف لميلان. إنها لحظة صعبة بالنسبة لهم، لكنها لحظة مهمة للفيولا، قدّمنا مباراة جيدة خارج الديار“.

وعن زميله فيديريكو كييزا قال ريبيري: ”إنه لاعب جيد، دائمًا أتحدث إليه وهو يستمع لي، أمر مهم بالنسبة له أن يلعب بالشكل ذاته الذي ظهر عليه أمام ميلان“.

وتجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، ويتعرض مدربه ماركو جيامباولو لانتقادات شديدة، وسط تقارير عن رغبة إدارة ميلان في إعادة غينارو غاتوزو.

