روما يستعيد توازنه ويكبد ميلان الخسارة الخامسة في الدوري الإيطالي (فيديو)

ألحق نادي روما الخسارة الخامسة بمنافسه ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب عليه 2/1 اليوم الأحد في الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل إدين دجيكو الهدف الأول في المباراة بضربة رأس في الدقيقة 38، بعد كرة رأسية من جيانلوكا مانشيني، وصلته من ركلة ركنية لعبها وردان فيرتو.

وتعادل ثيو هيرنانديز لميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55، مستغلًا كرة من البديل دافيد كالابريا.

لكن نيكولو زانيولو أعاد التقدم لروما في الدقيقة 59، بتسديدة من خط منطقة الجزاء، لينتزع روما 3 نقاط ثمينة، ليعود إلى طريق الانتصارات عقب تعادلين في الجولتين الماضيتين.

في المقابل تكبد ميلان الخسارة الخامسة في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، والأولى في ثاني مباراة تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي، علمًا أن الفريق تعادل 2/2 مع ليتشي في أول مباراة لميلان مع ستيفانو بيولي.

ورفع الفوز رصيد روما إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر يوفنتوس، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي الـ5 مباريات المقبلة يلعب ميلان مع سبال ثم لاتسيو، ثم يوفنتوس، ثم نابولي، وأخيرًا بارما.