نابولي يواصل نتائجه السلبية بتعادل مخيب مع سبال في الدوري الإيطالي (فيديو)

عاد نادي نابولي للنتائج السلبية في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل 1/1 مع مضيفه سبال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح المهاجم البولندي أركاديوز ميليك التسجيل لنابولي في الدقيقة التاسعة بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكن رد سبال لم يتأخر كثيرًا بعدما تعادل له السلوفيني جاسمين كوريتش في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول على التعادل، وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني.

وتعادل نابولي للمرة الثانية في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، مقابل خسارتين، في حين حقق الفوز 5 مرات، ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، مقابل 7 نقاط فقط لسبال في المركز التاسع عشر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 23 نقطة مقابل 22 نقطة لإنتر ميلان في المركز الثاني

الدوري الايطالي : سبال 0 × 1 نابولي | هدف ميلك “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/w8SXBEg6to — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 27, 2019

الدوري الايطالي : سبال 1 × 1 نابولي | هدف التعادل ” في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/8sywiTZ1iS — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 27, 2019

سوق الانتقالات

وعرض نادي ريال مدريد الإسباني على نابولي الإيطالي نجم وسطه إيسكو بالإضافة إلى 20 مليون يورو مقابل لاعب الوسط الإسباني الدولي فابيان رويز.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ في تقرير إن ريال مدريد يقيم نجم وسطه بحوالي 65 مليون يورو وهو ما يجعل الصفقة تقارب 85 مليون يورو.

ويعتمد ريال مدريد على مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يعرف إيسكو جيدًا، حيث دربه في ريال مدريد موسمين ولا يمانع في قدومه للفريق الإيطالي.

ويحاول ريال مدريد بقوة ضم الدولي الإسباني الشاب لصفوفه، وذكرت تقارير إيطالية أن الفريق حسم الصفقة وسيعلن عنها في الوقت المناسب، لكن المنافسة قوية على أفضل لاعب في أمم أوروبا الأخيرة لتحت 21 عامًا.

وحدد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، المبلغ الذي يريد الحصول عليه للتخلي عن لاعبه الإسباني فابيان رويز، بعد تقارير عن اهتمام برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن أوريليو دي لورينتيس قوله: إنه لن يتحدث عن مستقبل فابيان رويز بأقل من 180 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ”كادينا سير“ قبل أيام أن فابيان رويز لاعب نابولي سيكون أولى صفقات ريال مدريد المقبلة، ووفقًا لما نشرته الشبكة الإسبانية فإن نادي ريال مدريد نجح في الحصول على توقيع الإسباني فابيان رويز، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الوقت المناسب.