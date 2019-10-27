مالديني لا يستبعد تعاقد ميلان مع إبراهيموفيتش

أكد باولو مالديني المدير التقني في نادي ميلان الإيطالي، أن فكرة التعاقد مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس غالاكسي، بمثابة ”الحلم“، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إبراهيموفيتش قد يكون لديه خوف بسيط من الانضمام للروسونيري.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ عن مالديني قوله: ”إبراهيموفيتش قد يكون حلمًا لنا لأسباب عديدة“.

وأضاف ”ربما يكون هناك خوف قليل داخل عقله من عدم السيطرة بالفريق، أتذكر عندما وضعني أنشيلوتي على مقاعد البدلاء في مباراة الديربي، أدركت أنني لن أقبل بموسم آخر على هذا النحو، لا أعرف ما إذا كان إبراهيموفيتش قد يقبل ذلك“.

وأردف مالديني ”قراري بالعودة إلى ميلان كان صائبًا، بالتأكيد سأنهي مسيرتي الإدارية هنا، لن أذهب لأقوم بهذه المهمة في أي مكان آخر، أتمنى البقاء هنا للأبد“.

وواصل ”تجديد الفريق فكرة مشتركة، لكن الأمر يتطلب ضم لاعبين ذوي خبرة، لم يفز أي فريق شاب بالدوري أو دوري أبطال أوروبا“.

واختتم ”سوق الانتقالات؟ الأمر المهم هو أننا لم نبع أفضل لاعبينا، بيونتيك قوي وعليه أن يفكر في الفريق، قوته تتمثل في تسجيله للأهداف“.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي في ديسمبر المقبل.

نهاية الرحلة

وألمح إبراهيموفيتش قبل أيام إلى نهاية مسيرته مع لوس أنجليس غالاكسي، قبل مواجهة مينيسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي يوم الأحد، وفي مقابلة صحفية أجاب إبراهيموفيتش عمّا إذا كانت هذه هي آخر مباراة له مع النادي، بالقول: ”يمكن أن تكون كذلك، أعتقد أن مستقبلي ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب مناقشته، قضيت وقتًا جيدًا وتجربة جيدة.. لقد تعلمت الكثير هنا.. ولا يزال العمل مستمرًا“.

وقال إبراهيموفيتش: ”أنا الآن في الـ38 من عمري، ولديّ حماس كالأطفال وبنفس الرغبة في الفوز، هذا بالنسبة لي هو كل شيء، لا أفكر في مستقبلي الآن، سأقيّم ما يحدث مع عائلتي من أجل الاستمرار في اللعب حتى أقرر التقاعد بنفسي، احتاج للنظر لبعض الأشياء من أجل اتخاذ القرار سواء الانتقال إلى إيطاليا أو أي مكان“.

وأكمل ”إيطاليا هي بيتي الثاني، سأستمع إلى جميع العروض المقدمة لي، أرغب في القتال من أجل الوصول للهدف الأقصى، وإذا عدت إلى إيطاليا فأنا أريد المنافسة على الدوري الإيطالي، وليس مجرد الانتقال إلى أي فريق، لأنني زلاتان إبراهيموفيتش في النهاية“.

وواصل المهاجم السويدي ”لايزال بإمكاني إحداث الفارق، لست من الحيوانات التي سيتم عرضها ليراها الناس فقط، يمكنني تسجيل 20 هدفًا وأكثر في الدوري الإيطالي“.

وشدد: ”هناك زلاتان إبراهيموفيتش واحد فقط ولن يكون هناك آخر، وأرفض تشبيهي بأي لاعب صاعد، واختتم لا أعلم ما سأفعله بعدما أعتزل كرة القدم، لدي مسؤوليات وقوة لاتخاذ القرارات، ربما أصبح مدربًا، لكن هناك الكثير من التوتر في هذه المهنة، سأجلس على مقاعد البدلاء ولن أتمكن من الدخول إلى الملعب ولا أعتقد أنني سأتحمل ذلك، كما أنني في موسم واحد قد أكبر 10 سنوات“.

سجل مذهل

وسجل إبراهيموفيتش 30 هدفًا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع لوس أنجليس غالاكسي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكس.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى لوس أنجلوس غالاكسي، في مارس 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتزل إبراهيموفيش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفًا في 116 مباراة (الهداف التاريخي).