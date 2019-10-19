بعد ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وإنتر ميلان.. زلاتان إبراهيموفيتش يلمح لنهاية مسيرته مع لوس أنجليس غالاكسي

ألمح المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى نهاية مسيرته مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، قبل مواجهة مينيسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي يوم الأحد.

وفي مقابلة صحفية أجاب إبراهيموفيتش عمّا إذا كانت هذه هي آخر مباراة له مع النادي، بالقول: ”يمكن أن تكون كذلك“.

وأضاف ”أعتقد أن مستقبلي ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب مناقشته، قضيت وقتًا جيدًا وتجربة جيدة.. لقد تعلمت الكثير هنا.. ولا يزال العمل مستمرًا“.

وعن إمكانية عودته إلى مانشستر يونايتد، قال إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، إنه لا يزال جيدًا بما يكفي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إبراهيموفيتش: ”أنا الآن في الـ38 من عمري، ولديّ حماس كالأطفال وبنفس الرغبة في الفوز، هذا بالنسبة لي هو كل شيء، لا أفكر في مستقبلي الآن، سأقيّم ما يحدث مع عائلتي من أجل الاستمرار في اللعب حتى أقرر التقاعد بنفسي، احتاج للنظر لبعض الأشياء من أجل اتخاذ القرار سواء الانتقال إلى إيطاليا أو أي مكان“.

وأكمل ”إيطاليا هي بيتي الثاني، سأستمع إلى جميع العروض المقدمة لي، أرغب في القتال من أجل الوصول للهدف الأقصى، وإذا عدت إلى إيطاليا فأنا أريد المنافسة على الدوري الإيطالي، وليس مجرد الانتقال إلى أي فريق، لأنني زلاتان إبراهيموفيتش في النهاية“.

وواصل المهاجم السويدي ”لايزال بإمكاني إحداث الفارق، لست من الحيوانات التي سيتم عرضها ليراها الناس فقط، يمكنني تسجيل 20 هدفًا وأكثر في الدوري الإيطالي“.

وشدد: ”هناك زلاتان إبراهيموفيتش واحد فقط ولن يكون هناك آخر، وأرفض تشبيهي بأي لاعب صاعد،

واختتم ”لا أعلم ما سأفعله بعدما أعتزل كرة القدم، لدي مسؤوليات وقوة لاتخاذ القرارات، ربما أصبح مدربًا، لكن هناك الكثير من التوتر في هذه المهنة، سأجلس على مقاعد البدلاء ولن أتمكن من الدخول إلى الملعب ولا أعتقد أنني سأتحمل ذلك، كما أنني في موسم واحد قد أكبر 10 سنوات“.

وارتبط إبراهيموفيتش بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، حيث يمكنه الانتقال إلى أي نادٍ مجانًا، بنهاية عقده مع لوس أنجليس في ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن إنتر كان يريد تدعيم خط وسط ملعبه في يناير المقبل، لكن بعد إصابة سانشيز تغيرت خطط الإدارة وباتت تبحث عن مهاجم جديد.

وأضافت الصحيفة، أن بين الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم إنتر ميلان، المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي سبق أن ارتدى قميص النيراتزوري.

كما ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم قادر على تسجيل الأهداف، نظرًا للمعاناة الشديدة التي يعيش فيها الفريق وعدم استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافسين.

سجل مذهل

وسجل إبراهيموفيتش 30 هدفًا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع لوس أنجليس غالاكسي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكس.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى لوس أنجلوس غالاكسي، في مارس 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتزل إبراهيموفيش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفًا في 116 مباراة (الهداف التاريخي).

اتهامات بالعنصرية

واتهم زلاتان إبراهيموفيش يان أندرسون مدرب منتخب السويد بالعنصرية، قبل مواجهة إسبانيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتي انتهت بالتعادل 1/1.

وهاجم إبراهيموفيتش أندرسون لعدم استدعاء أي لاعب من أبناء المهاجرين في أول قائمة له منذ 3 سنوات.

وقال إبراهيموفيتش ذو الأصول البوسنية الكرواتية: ”في قائمته الأولى، ما الذي حدث؟ كم لاعب من أصل غير سويدي استدعاه؟ صفر! سألوه وتهرب وبعدها استدعى مجموعة من أصول مختلفة ليحسن من صورته“.

كما قال إبراهيموفيتش إن مدرب السويد دمر كل ما بناه خلال 20 عامًا، في إشارة إلى أن المنتخب لطالما عكس التعددية الثقافية في السويد حيث تبلغ نسبة السكان المنتمين إلى أصول أجنبية 20%، كما قال إبراهيموفيتش إن المدرب منح فرصًا كثيرة للاعبين كبار في السن وكأنما توجد

”طائفة“ داخل المنتخب.

ورد أندرسون على إبراهيموفيتش وقال: ”أحزنني كثيرًا ما قاله. لقد أُحبطت من سماع هذه المسألة من لاعب قديم“، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات ليس لها أساس.

كما قال هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدي لكرة القدم: ”لا يوجد أي أساس لهذه الادعاءات. ندعم المدرب بنسبة 100%. أنا تعاقدت معه بنفسي وأعرف ما هي القيم التي يرتكز إليها“.

تصريحات مثيرة

ويُعرف عن إبراهيموفيتش تصريحاته المثيرة والمضحكة والقاسية كذلك، إذ نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عنه قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018: ”وسائل الإعلام تقول إن المنتخب أفضل دوني، هذه هي عقلية وسائل الإعلام السويدية. ليس لدي اسم سويدي نموذجي. لا أمثل السلوك السويدي النموذجي“.

وأضاف ”أعتقد أنه أكبر تجمع عالمي (كأس العالم) لكرة القدم، يلعب في كأس العالم أفضل اللاعبين. زلاتان ليس هناك.. كان يجب أن يكون هناك. لكنه ليس هناك“.

وتابع ”لقد فزت بما فزت به، لعبت في أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وغالاكسي. إذا كنت لا تعرف كيف تفعل ذلك جماعيًا لماذا لعبت في أكبر أندية العالم، أعرف كيفية الفوز، ثق بي. أنا أفعل ذلك جيدًا“.

كما نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية العام الماضي: ”أفكر فقط القيام بعملي، وليس تغيير ثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة“.

وأضاف: ”من حسن حظهم أنني لم أحضر هنا قبل 10 أعوام، وإلا لأصبحت رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية“.

وسجل إبراهيموفيتش 455 هدفًا وصنع 174 في 739 مباراة مع جميع الأندية.