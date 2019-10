مباراة يوفنتوس وليتشي.. ساري يكشف عن حالة غونزالو هيغواين بعد خروجه على نقالة (فيديو)

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن حالة المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، بعدما تعرض لإصابة في مواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي، والتقطته العدسات وهو يغادر المباراة على محفة.

وعانى هيغواين من إصابة بالرأس، وبعد صافرة النهاية شعر بالدوار وسقط، حيث لعب الدقائق الأخيرة من المباراة برأس مضمد بعد اصطدامه بغابرييل حارس ليتشي.

وقال المدرب في تصريحات لشبكة ”سكاي إيطاليا“ بعد المباراة: ”غونزالو واعٍ، لم يفقد الوعي، هو يعاني من غرز في الرأس وتم نقله إلى المستشفى، وسنرى ما سيحدث“.

وأضاف: ”بيانيتش تعثر بسبب مشكلة عضلية، خرج مصابًا، لكن سنرى كم من الوقت سيغيب، ربما يكون بينتانكور هو البديل المناسب له“.

وتعرض بيانيتش للإصابة في الدقيقة 62 ليدخل بدلًا منه سامي خضيرة في مباراة ليتشي.

وأهدر يوفنتوس نقاطًا للمرة الثانية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مستضيفه ليتشي، اليوم السبت.

ومنحت ركلة جزاء من باولو ديبالا التقدم لحامل اللقب مبكرًا في الشوط الثاني، لكن ماركو مانكوسو قائد ليتشي أدرك التعادل بطريقة مشابهة.

Gonzalo Higuain has been taken to hospital for tests after a nasty collision during Juventus' draw with Lecce pic.twitter.com/UYO1rhyHy4

— B/R Football (@brfootball) October 26, 2019