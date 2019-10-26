ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس وليتشي (صورة)

قطع ليتشي سلسلة من خمسة انتصارات متتالية ليوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعادل معه 1 / 1 السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة، ليصبح يوفنتوس مهددًا بفقدان صدارة المسابقة.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ثم أدرك ماركو مانكوسو التعادل لليتشي من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 56.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يستضيف بارما في وقت لاحق اليوم، كما رفع ليتشي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الـ16.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: