يوفنتوس يسقط في فخ التعادل مع ليتشي في الدوري الإيطالي (فيديو)

سقط فريق يوفنتوس، يوم السبت، في فخ التعادل مع مضيفه ليتشي بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 23 نقطة محافظًا على القمة، فيما ارتفع رصيد ليتشي إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

الدوري الايطالي : ليتشي 1 – 1 يوفنتوس | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/iGsTXSRoaN — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 26, 2019

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 50 لتشهد هدف التقدم ليوفنتوس عبر الأرجنتيني باولو ديبالا من ضربة جزاء.

ولم يمر على التقدم طويلًا، فبعدها بست دقائق احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليتشي نفذها ماركو مانكوسو في المرمى محرزًا التعادل.

وفشل لاعبو الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء في استغلال الفرص التي أتيحت لهم، وإحراز هدف الثلاث نقاط.