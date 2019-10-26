بعد اهتمام برشلونة وريال مدريد.. رئيس نابولي يحدد قيمة فابيان رويز

حدد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، المبلغ الذي يريد الحصول عليه للتخلي عن لاعبه الإسباني فابيان رويز، بعد تقارير عن اهتمام برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن أوريليو دي لورينتيس قوله إنه لن يتحدث عن مستقبل فابيان رويز بأقل من 180 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ”كادينا سير“ قبل أيام أن فابيان رويز لاعب نابولي سيكون أولى صفقات ريال مدريد المقبلة، ووفقًا لما نشرته الشبكة الإسبانية فإن نادي ريال مدريد نجح في الحصول على توقيع الإسباني فابيان رويز، وسيتم الإعلان عن الصفقة فى الوقت المناسب.

وأنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو على صفقاته في ميركاتو الصيف الماضي، وكان أبرزها البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، إلا أن تلك الصفقات لم يكن لها التأثير الإيجابي المنتظر على أداء الفريق الملكي، وتسببت في إصابة عشاق الميرينغي بخيبة أمل واسعة.

كما قال موقع ”فوكس سبورتس“ إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع آمالًا كبيرة على سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في ضم 3 صفقات مدوية لصفوف الميرينغي أيًا كانت التكلفة المالية.

وأشار الموقع، في تقرير نشره قبل أيام، إلى أن هناك 3 لاعبين على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد، وأن إدارة النادي الملكي مستعدة لدفع أي مبالغ لحسم تلك الصفقات، وهي الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، والفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان.

وتوقع موقع ”فوكس سبورتس“ أن تبلغ قيمة صفقة فابيان رويز في حدود 80 مليون يورو.

في المقابل أوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل التفاوض مع فابيان رويز لإقناعه بالانضمام إلى الميرينغي في صيف 2020.

وأشار الموقع في تقرير إلى أن مسؤولي الريال أجروا اتصالات مع مدير أعمال فابيان رويز وأكدوا لهم جدية العرض المقدم لنجم وسط نابولي، كي يكون جزءًا رئيسًا من المشروع المستقبلي للنادي الملكي.

وانتقل فابيان رويز إلى نابولي من نادي ريال بيتيس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.

لكن مهمة ريال مدريد في التعاقد مع فابيان رويز لكن تكون سهلة، فإلى جانب المنافسة القوية مع برشلونة توجد عقبات أخرى، تتمثل في رئيس نابولي أوريليو دي لورينتس وهو أكبر العقبات أمام ريال مدريد لضم اللاعب، حيث يحاول حاليًا تجديد عقد فابيان لمدة موسم إضافي حتى عام 2024، إضافة إلى أن عقد اللاعب الإسباني الشاب حاليًا لا يتضمن أي شروط جزائية، وبالتالي سيتعين على مسؤولي الميرينغي التفاوض مباشرة مع دي لورينتس، وهو ما يجعل المهمة شبه مستحيلة“.

وهناك عنصر آخر يعرقل المفاوضات، وهو توتر العلاقة بين الناديين، بعد فشل صفقة رحيل الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال مدريد إلى نابولي، حيث كان اللاعب على رأس أولويات كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي في الميركاتو الصيفي، إلا أن مماطلات مسؤولي الريال أفشلت الصفقة في النهاية“.

عملية العودة

نشرت صحيفة ”أس“ مقالًا بعنوان ”عملية العودة“ تحدثت فيه عن عودة 5 لاعبين معارين إلى أندية أخرى وهم الياباني تاكيفوسا كوبو من ريال مايوركا، والإسباني داني سيبايوس من آرسنال، والمغربي أشرف حكيمي من بروسيا دورتموند، والإسباني سيرجيو ريغيلون من إشبيلية، والنرويجي مارتن أوديغارد من ريال سوسيداد.

وأضافت ”أس“ أن عملية عودة اللاعبين الخمسة لن تكلف خزينة ريال مدريد أي جزء من المال.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر برشلونة.