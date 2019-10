أبرز تغريدات تويتر الرياضية: سترلينغ يحتفل بجائزة أفضل لاعب وبيكيه مجنون تنس (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

جيمس ميلنر يدعم مؤسسة أمراض الجهاز التنفسي

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له برفقة المسؤولين بمؤسسة أمراض الجهاز التنفسي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”يشرفني أن دعيت إلى إطلاق الأساس أمس.. الرجاء المساعدة في محاربة هذا المرض القاسي إذا استطعت“.

Honoured to be invited to the launch of the @DarbyRimmerMND foundation yesterday – please help fight this cruel disease if you can #ATTACKMND pic.twitter.com/xaRgWobfZ1 — James Milner (@JamesMilner) October 25, 2019

سترلينغ يحتفل بفوزه بأفضل لاعب بالجولة الثالثة لدوري الأبطال

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الخبر الذي أبرزته الصفحة الرسمية لناديه بفوزه بجائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا وعلق اللاعب قائلًا: الأفضل قادم.

???????????? best to come still https://t.co/nGmSXbphva — Raheem Sterling (@sterling7) October 25, 2019

ريان سيسيغنون: متحمس للعودة للتدريبات

نشر ريان سيسيغنون لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له من تدريبات الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي كانت قد لحقت به الشهر الماضي وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كانت محبطة بضعة أسابيع على الهامش ولكن متحمس للعودة إلى التدريب مع الفريق“.

Been a frustrating few weeks on the sidelines but excited to be back training with the team ????????⚽ #COYS pic.twitter.com/gONoBWMoYh — Ryan Sessegnon (@RyanSessegnon) October 25, 2019

دانيال سيبايوس: آرسنال لا يستسلم أبدًا

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له من اللقاء الذي جمع بين ناديه وفيتوريا غيماريش البرتغالي أمس بالدوري الأوروبي، والذي نجح فيه الجانرز في تحويل تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلق اللاعب قائلًا: ”هناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها.. لكننا عدنا في المباراة وهذا هو المهم.. نيكولاس بيبي العظيم! هذا الفريق لا يستسلم أبدًا“.

رودريغو جوس يشكر الله على انضمامه الأول لمنتخب بلاده

نشر البرازيلي رودريغو جوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو بقميص منتخب بلاده بعدما شملته قائمة منتخب السامبا للمرة الأولى والتي تم الإعلان عنها اليوم وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”هل تعرف هذا الحلم لكل فتى برازيلي؟ حدث اليوم في حياتي !! شكرًا لك يا رب على هذه الفرصة، ليس لدي سوى أسباب لأشكرك دائمًا! شكرًا لك يا عائلة وكل من يهتف لي! دعنا نذهب لأكثر من ذلك“.

Sabe aquele sonho de todo menino brasileiro? Hoje se realizou na minha vida!! Obrigado Senhor ???????? pela oportunidade, só tenho motivos pra te agradecer sempre!! Obrigado família e todos que torcem por mim! Vamos por mais… ???????????????????? pic.twitter.com/VrdC3bK5Ay — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) October 25, 2019

دافيد ألابا نيولوك

نشر دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له من تدريبات الفريق البافاري والتي ظهر فيها بقصة شعر جديدة وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الشعر الجديد، تجربة تحت السيطرة“.

غازانيغا: جاهزون لمواجهة ليفربول

فيما نشر باولو غازانيغا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة نادي ليفربول يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: جاهزون ليوم الأحد

بيكيه مجنون تنس

نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يتابع الاستعدادات الأخيرة لانطلاق كأس ديفيس للتنس وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: مجنون بكأس ديفيس للتنس.

بيبي رينا مع الفريق الفائز

نشر بيبي رينا حارس مرمى نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة له عقب الانتهاء من تدريبات الفريق برفقة زملائه وعلق الحارس أعلى الصورة قائلًا: مع الفريق الفائز.

شيكابالا في إجازة بمسقط رأسه

نشر محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك المصري صورة له من مسقط رأسه بأسوان أثناء قضائه عطلته الخاصة وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الدنيا ربيع والجو بديع..أسوان بلدي“.