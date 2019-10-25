أبرز تغريدات تويتر الرياضية: سترلينغ يحتفل بجائزة أفضل لاعب وبيكيه مجنون تنس (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
جيمس ميلنر يدعم مؤسسة أمراض الجهاز التنفسي
نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له برفقة المسؤولين بمؤسسة أمراض الجهاز التنفسي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”يشرفني أن دعيت إلى إطلاق الأساس أمس.. الرجاء المساعدة في محاربة هذا المرض القاسي إذا استطعت“.
Honoured to be invited to the launch of the @DarbyRimmerMND foundation yesterday – please help fight this cruel disease if you can #ATTACKMND pic.twitter.com/xaRgWobfZ1
— James Milner (@JamesMilner) October 25, 2019
سترلينغ يحتفل بفوزه بأفضل لاعب بالجولة الثالثة لدوري الأبطال
نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الخبر الذي أبرزته الصفحة الرسمية لناديه بفوزه بجائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا وعلق اللاعب قائلًا: الأفضل قادم.
???????????? best to come still https://t.co/nGmSXbphva
— Raheem Sterling (@sterling7) October 25, 2019
ريان سيسيغنون: متحمس للعودة للتدريبات
نشر ريان سيسيغنون لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له من تدريبات الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي كانت قد لحقت به الشهر الماضي وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كانت محبطة بضعة أسابيع على الهامش ولكن متحمس للعودة إلى التدريب مع الفريق“.
Been a frustrating few weeks on the sidelines but excited to be back training with the team ????????⚽ #COYS pic.twitter.com/gONoBWMoYh
— Ryan Sessegnon (@RyanSessegnon) October 25, 2019
دانيال سيبايوس: آرسنال لا يستسلم أبدًا
نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له من اللقاء الذي جمع بين ناديه وفيتوريا غيماريش البرتغالي أمس بالدوري الأوروبي، والذي نجح فيه الجانرز في تحويل تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلق اللاعب قائلًا: ”هناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها.. لكننا عدنا في المباراة وهذا هو المهم.. نيكولاس بيبي العظيم! هذا الفريق لا يستسلم أبدًا“.
????⚪️There are many things to improve, but we turned around the match and that's what's important. Great Nicolas Pepe! This team never surrenders!????????@Arsenal #Gunners #EuropaLeague #Victory #NeverSurrenders pic.twitter.com/lH5CRi0RKr
— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) October 25, 2019
رودريغو جوس يشكر الله على انضمامه الأول لمنتخب بلاده
نشر البرازيلي رودريغو جوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو بقميص منتخب بلاده بعدما شملته قائمة منتخب السامبا للمرة الأولى والتي تم الإعلان عنها اليوم وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”هل تعرف هذا الحلم لكل فتى برازيلي؟ حدث اليوم في حياتي !! شكرًا لك يا رب على هذه الفرصة، ليس لدي سوى أسباب لأشكرك دائمًا! شكرًا لك يا عائلة وكل من يهتف لي! دعنا نذهب لأكثر من ذلك“.
Sabe aquele sonho de todo menino brasileiro? Hoje se realizou na minha vida!! Obrigado Senhor ???????? pela oportunidade, só tenho motivos pra te agradecer sempre!! Obrigado família e todos que torcem por mim! Vamos por mais… ???????????????????? pic.twitter.com/VrdC3bK5Ay
— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) October 25, 2019
دافيد ألابا نيولوك
نشر دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له من تدريبات الفريق البافاري والتي ظهر فيها بقصة شعر جديدة وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الشعر الجديد، تجربة تحت السيطرة“.
????????♂️ Haare frisch, Training im Griff. ⚽️
???? #FCBFCU pic.twitter.com/Zey9WXdi5K
— David Alaba (@David_Alaba) October 25, 2019
غازانيغا: جاهزون لمواجهة ليفربول
فيما نشر باولو غازانيغا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة نادي ليفربول يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: جاهزون ليوم الأحد
Ready for Sunday! ????⚽️ #COYS #VamosSpurs pic.twitter.com/hJOWt2xxeE
— Paulo Gazzaniga (@GazzanigaPaulo) October 25, 2019
بيكيه مجنون تنس
نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يتابع الاستعدادات الأخيرة لانطلاق كأس ديفيس للتنس وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: مجنون بكأس ديفيس للتنس.
Una locura! @DavisCupFinals pic.twitter.com/5Uf2JDVVNP
— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 25, 2019
بيبي رينا مع الفريق الفائز
نشر بيبي رينا حارس مرمى نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة له عقب الانتهاء من تدريبات الفريق برفقة زملائه وعلق الحارس أعلى الصورة قائلًا: مع الفريق الفائز.
Squadra vincente ????????????⚽️ #ForzaMilan pic.twitter.com/QAEWdLRqqC
— Pepe Reina (@PReina25) October 25, 2019
شيكابالا في إجازة بمسقط رأسه
نشر محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك المصري صورة له من مسقط رأسه بأسوان أثناء قضائه عطلته الخاصة وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الدنيا ربيع والجو بديع..أسوان بلدي“.
الدنيا ربيع والجو بديع ..اسوان بلدي ????♥️ pic.twitter.com/pNxoAUdjmP
— Shikabala (@Shikabala) October 25, 2019