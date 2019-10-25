أخبار برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي: صفقات منتظرة في البلوغرانا ومورينيو يراهن على رحيل زيدان

هيمنت أنباء الصفقات المرتقبة في ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على تقارير الصحافة الأوروبية والعالمية، اليوم الجمعة، في ظل استعداد عملاقي الليغا لدخول ميركاتو صيفي ساخن للغاية مع نهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إمكانية انضمام مهاجم جديد إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك وفقًا لعقد قصير الأجل.

ترشيحات برشلونية

ويرغب مسؤولو برشلونة بالتعاقد مع مهاجم يكون خيارًا بديلًا للأوروغوياني لويس سواريز، بعد أن فشلت جميع الصفقات الهجومية السابقة للبلوغرانا، والتي كان آخرها باكو ألكاسير، الذي يلعب حاليًا لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب صحيفة ”النيويورك تايمز“ الأمريكية، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع المكسيكي كارلوس فيا، نجم وهداف نادي لوس أنجيليس، وهداف الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

وشارك ”فيا“ هذا الموسم في 35 مباراة، أحرز خلالها 38 هدفًا، وصنع 22 أخرى، مما وضعه على رأس قائمة هدافي الدوري الأمريكي.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، عن كارلوس فيا، قوله إنه كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص برشلونة الموسم الماضي، إلا أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وأشار ”فيا“ إلى وجود اتصالات مبدئية حاليًا كي ينتقل المكسيكي الدولي إلى البارسا بعد نهاية الموسم في أمريكا، بحيث تكون مدة العقد لمدة 4 أشهر فقط، حتى نهاية الموسم في أوروبا.

وأكد أنه لا يمكنه على الإطلاق أن يرفض عرضًا من برشلونة، الذي يضم أعظم لاعبي العالم، في إشارة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوّج بلقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات، كان آخرها هذا العام.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة وجَّه أنظاره نحو لاعبيْن برازيليين، بعد تألقهما في الموسم الحالي من بطولة كأس ليبرتادوريس، لبحث إمكانية التعاقد معهما.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة يراقب رودريغو كايو مدافع فلامنغو، وإيفرتون سواريس جناح جريميو.

وأشارت الصحيفة إلى أن رامون بلانيز عضو اللجنة الفنية في برشلونة، تواجد في مباراة فلامنغو وجريميو في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، والتي انتهت بفوز زملاء كايو 5/0.

هالاند ومورينيو

اهتمت صحيفة ”أس“ الإسبانية بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يقع تحت أنظار ريال مدريد للتعاقد معه في المستقبل، مؤكدة أنه حل مثالي لمشكلة يعانيها الفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمتمثل بقلة تسجيل الأهداف.

ويعتبر المهاجم النرويجي، بمثابة عاصفة في فريق سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 6 أهداف تصدر بها ترتيب الهدافين في المسابقة ومسجلًا أرقامًا قياسية.

وسجل إيرلينغ هالاند 6 أهداف في أول 3 مباريات يلعبها في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 12 مباراة مع برشلونة لتسجيل نفس العدد، أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاحتاج إلى 32 مباراة لتسجيل 6 أهداف.

وأصبح المهاجم النرويجي ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد الفرنسي كريم بنزيما الذي حقق الإنجاز مع فريقه السابق أولمبيك ليون بعمر 18 عامًا.

ويتفوق المهاجم النرويجي على كل هدافي أوروبا حاليًا، حيث سجل 20 هدفًا في كل المسابقات برفقة ريد بول سالزبورغ النمساوي في 13 مباراة فقط متفوقًا على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والذي سجل 18 هدفًا في مرحلة شباب ثانية يعيشها حيث يبلغ من العمر حاليًا 31 عامًا.

وسجل إيرلينغ هالاند أكثر من فريق ريال مدريد مجتمعًا، حيث سجل الفريق الإسباني 19 هدفًا في 12 مباراة في كل المنافسات منها 16 في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بدوره بريال مدريد، لكن بايرن ميونخ الألماني أغلق الباب نهائيًا أمام رحيل مهاجمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو في المستقبل القريب.

وقالت صحيفة ”آس“ إن البرتغالي جوزيه مورينيو كشف لبعض المقربين منه وجهته المقبلة.

وأشارت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن مورينيو متأكد تمامًا من أنه سيعود لقيادة نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل العلاقات المتميزة التي يحظى بها مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضافت بقولها:“بدأ مورينيو بالفعل في تشكيل جهازه المعاون الذي سيخوض به تجربته التدريبية المقبلة، وأبلغ بعض أفراد هذا الجهاز أن الوجهة القادمة ستكون في العاصمة الإسبانية، وبالتحديد في ريال مدريد“.

السيتي يفتح الباب أمام رحيل سترلينغ

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد يوافق على انتقال نجمه رحيم سترلينغ إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويتردد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يريد التعاقد مع سترلينغ لتعزيز الشق الهجومي لريال مدريد في ظل قلة الأهداف المسجلة، رغم تواجد كريم بنزيما، وإدين هازارد، وغاريث بيل، وفينيسيوس جونيور، ولوكا يوفيتش.

وبحسب صحيفة ”ديارو غول“، فإن سترلينغ هو حلم فلورنتينو بيريز رغم صعوبة التعاقد معه، حيث إنه لاعب أساس في مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يرى أن التعاقد مع سترلينغ قد يكلفه 140 مليون يورو، حيث يمتد عقد اللاعب مع مانشستر سيتي حتى العام 2023، لكن إدارة مانشستر سيتي بالكاد ستسمح للاعب بالرحيل، لكن ليس بأقل من 200 مليون يورو.

وقبل أيام ذكر موقع ”ديفنسا سنترال“، نقلًا عن مصادر في ريال مدريد، أن رحيم سترلينغ وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، وأضافت أن سترلينغ قال:“نعم، أريد أن أكون ملكيًا منذ أشهر“.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع سترلينغ في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، رغم رغبة مانشستر سيتي القوية في الإبقاء على اللاعب، الذي انضم إليه من ليفربول.