مورينيو يبدأ تشكيل جهازه المعاون وينتظر ”ساعة الصفر“ في ناديه السابق

لا يزال مستقبل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد السابق، يكتنفه الكثير من الغموض، بعد أن ابتعد عن التدريب منذ قرار المانيو بإقالته في ديسمبر الماضي، بعد الخسارة أمام ليفربول 1/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط مورينيو بالعديد من الأندية، على رأسها ليون الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وبعض الأندية الصينية، إلا أن تلك التقارير كانت مجرد تكهنات، لم ترتق إلى المفاوضات الرسمية.

وجهة مورينيو

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن مورينيو كشف لبعض المقربين منه وجهته المقبلة، وهي بعيدة تمامًا عن الأسماء السابقة.

وأشارت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن مورينيو متأكد تمامًا من أنه سيعود لقيادة نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل العلاقات المتميزة التي يحظى بها مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضافت بقولها: ”بدأ مورينيو بالفعل في تشكيل جهازه المعاون الذي سيخوض به تجربته التدريبية المقبلة، وأبلغ بعض أفراد هذا الجهاز أن الوجهة القادمة ستكون في العاصمة الإسبانية، وبالتحديد في ريال مدريد“.

فرصة جديدة

وتابعت الصحيفة قائلة: ”يعلم مورينيو أن الفرنسي زين الدين زيدان لن يستمر طويلًا مع ريال مدريد، خاصة أن مصيره يبدو متأرجحًا مع كل مباراة يخوضها الميرينغي، حيث كان مرشحًا للإقالة إذا تعثّر الفريق أمام غالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتصر 1/0 للألماني توني كروس“.

وأكدت أن مورينيو يرى أن زيدان لم يعد يحظى بأي قبول داخل دائرة صنع القرار في النادي الملكي، وبالتالي فإنه لن يستمر طويلًا.

ومضت تقول: ”ينتظر مورينيو العودة؛ لأنه يرى أنه يستحق فرصة ثانية جديدة في قيادة ريال مدريد بعد ولايته الأولى التي استمرت منذ عام 2010 إلى 2013“.

ويعمل مورينيو حاليًا في فريق شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية لتحليل المباريات، ولكنه حريص على العودة إلى التدريب.

رد ألماني

وردّ مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، على التقارير التي ترددت عن اقتراب إقالة المدرب السويسري لوسيان فافر، والتعاقد مع مورينيو.

ونفى زورك تقارير إقالة فافر، وتعيين مورينيو خلال تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“، مؤكدًا أن مورينيو وفاتسكه مجرد أصدقاء، وأن العلاقة الوطيدة بينهما مستمرة منذ سنوات، ولا دخل لها بخلافته لفافر.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى احتمال تعاقد بروسيا دورتموند مع مورينيو، في ظل العلاقة الوطيدة التي تربطه مع هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لأسود فيستفاليا.

ونفى زورك وجود أي نقاش داخل أروقة بروسيا دورتموند حول المدرب، مضيفًا: ”نحن سعداء بتواجد فافر معنا، ورغم إمكانية تغير الموقف في أي جولة بدوري الأبطال“.

شكوك حول المدرب الحالي

وتحوم شكوك حول استمرار فافر مع بروسيا دورتموند، في ظل تذبذب النتائج على المستويين المحلي والأوروبي، إذ تعثر الفريق مؤخرًا بـ3 تعادلات متتالية في الدوري الألماني، قبل العودة للانتصارات في الجولة الماضية، على حساب بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 1/0.

وتراجع بروسيا دورتموند إلى المركز الثالث، في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، بتوقفه عند 4 نقاط، عقب خسارته 2/0 أمام إنتر ميلان الإيطالي ليتساوى الفريقان في عدد النقاط، لكن النيراتزوري يتقدم بفارق الأهداف.

ولا يرتبط مورينيو بأي نادٍ منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بعد قيادة الفريق إلى أسوأ بداية في الموسم.