عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”الهوس مبابي“.. النقاش الداخلي.. ورونالدو آخر (صور)

شكلت نتائج مباريات الدوري الأوروبي والنقاش الداخلي في غرف ملابس برشلونة بعد مواجهة سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن المنقذ في برشلونة وأرقام زين الدين زيدان في ريال مدريد والرقم القياسي لليونيل ميسي وأزمة مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب امتلاكه على قلبي هجوم كبار وأخبار يوفنتوس ونجمه كريستيانو رونالدو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أرقام المدرب الفرنسي زين الدين في ريال مدريد بعد عودته وكتبت ”النسخ الاحتياطية لزيدان“.

كما اهتمت بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي حيث فاز إشبيلية وإسبانيول وخسر خيتافي.



سبورت

اهتمت الصحيفة بالحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن والذي يقدم مستوىً كبيرًا في برشلونة وأنقد الفريق في مباريات كثيرة وكتبت ”المنقذ تير شتيغن“، كما تحدثت عن رحلة برشلونة لبراغ والمشاكل التي خلفتها المباراة رغم الفوز.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز إسبانيول على لودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي وكتبت ”فوز من ذهب والصدارة“



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ما وقع في غرف ملابس برشلونة بعد الفوز الصعب على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا وكتبت ”النقاش الداخلي ”

كما اهتمت بالرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت ”ميسي يسجل في 15 موسمًا على التوالي في دوري الأبطال“.

كما تحدثت عن اهتمام برشلونة بلاعبين برازيليين وهما رودريغو كايو لاعب فلامينغو وإيفرتون سوسا لاعب جريميو .

الصحيفة تحدثت أيضًا عن فوز إسبانيول خارج ملعبه وإشبيلية في ملعبه في الدوري الأوروبي وخسارة خيتافي على ملعبه في نفس المسابقة .



أس

اهتمت الصحيفة بالهوس الأول لفلورنتينو رئيس ريال مدريد الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وكتبت ”الهوس هو مبابي“ مؤكدة أن بيريز سيحاول التعاقد معه .

كما اهتمت بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي حيث فازت فرق إشبيلية إسبانيول وخسر خيتافي.

وتحدثت الصحيفة عما جرى في غرف ملابس برشلونة بعد مباراة سلافيا براغ وكتبت ”تير شتيغن يكشف انزعاج غرفة ملابس برشلونة“.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد خارج ملعبه في الدوري الأوروبي على حساب باتريزان بلغراد الصربي وكتبت ”فاز مع مداورة“.

كما تحدثت عن فوز وولفرهامبتون في نفس المسابقة على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وفوز آرسنال على فيكتوريا غيماريش البرتغالي وكتبت ”إنه بيبي الأقصى“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني ماورو إيكاردي والأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجما باريس سان جيرمان وإمكانية لعبهما معًا وكتبت ”مساحة لاثنين“.

كما اهتمت بنتائج الفرق الفرنسية في الدوري الأوروبي حيث تعادل سانت إيتيان بميدانه أمام أوليكساندريا الأوكراني وخسر رين بملعبه أمام كلوج الروماني وكتبت ”سانت إيتيان ورين صغار أوروبا“.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسمه الثاني برفقة يوفنتوس وكتبت ”رونالدو آخر“.

كما تحدثت عن تعادل روما أمام بروسيا مونشغلادباخ الألماني 1/1 في الدوري الأوروبي بضربة جزاء مثيرة للجدل وكتبت ”غير مقبول“.

واهتمت بخسارة لاتسيو في المسابقة الأوروبية أمام سيلتك الإسكتلندي 1/2 حيث فرض الفريق في فوز كان قريبا وتعرض للخسارة.



توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بفريق يوفنتوس في ظل وضعيته المالية الجيدة بعد الإعلان عن زيادة رأسماله وتطور إيراداته وكتبت ”أموال والبحث عن رونالدو الجديد“ مع صورة للثنائي إيرلينغ هالاند وكليان مبابي.

