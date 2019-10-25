صحيفة تكشف تطورًا بشأن مفاوضات تمديد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ”le parisien“ الفرنسية أن المفاوضات بين ممثلي النجم البرازيلي نيمار وإدارة باريس سان جيرمان مجمدة بشأن تمديد عقده بعد إصابته الأخيرة رفقة منتخب بلاده والتي تغيبه عن الفريق.

وبعد فشل خروجه الصيف الماضي نحو برشلونة كما كان يرغب نيمار ،قرر المدير الرياضي ومواطنه ليوناردو فتح باب المفاوضات مع والد اللاعب وممثليه من أجل تمديد عقده المنتهي صيف 2022 لكن اللاعب أصيب مرة أخرى وأثار الشكوك حول مستقبله مع الفريق .

وغاب نيمار عن باريس سان جيرمان لمدة 352 يومًا وشارك فقط في 50% من المباريات منذ انتقاله للفريق الباريسي صيف 2017 حيث لعب 63 مباراة وغاب عن 63 مباراة.

وضغط النجم البرازيلي نيمار في الصيف للرحيل وحاول العودة لبرشلونة لكن المفاوضات بين الفريقين فشلت بسبب مطالب باريس سان جيرمان المالية ورفض عدة لاعبين من الفريق الإسباني الدخول في صفقة تبادلية أبرزهم الفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي إيفان راكيتيتش.

ويعتقد المدير الرياضي للفريق الفرنسي البرازيلي ليوناردو أن نيمار بإمكانه أن يكون نجمًا لمشروع الفريق المستقبلي لكن الإصابات والمشاكل تؤثر على مستقبله بشكل كبير.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة لضمه صيف 2017 ومنحه راتبًا كبيرًا لكنه تعرض لإصابات في مراحل حاسمة في كل المواسم التي خاضها برفقة الفريق كما تسبب بمشاكل وتم توقيفه من طرف الاتحاد الفرنسي والاتحاد الأوروبي وسيعود لمنافسات دوري أبطال أوروبا مع الجزء الثاني من دوري المجموعات.

ورغم غياب نيمار الكبير عن الفريق في نصف المباريات لكن أرقامه تبقى جيدة في باريس سان جيرمان حيث شارك في 63 مباراة سجل خلالها 55 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

وتوّج نيمار برفقة الفريق الفرنسي ب5 ألقاب منها لقبين للدوري الفرنسي ولقب لكأس رابطة الدوري الفرنسي ولقب لكأس فرنسا وكأس للسوبر الفرنسي، لكن مشوار الفريق في دوري الأبطال لم يتجاوز دور الـ16 خلال الموسمين الماضين وخرج أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد في غياب النجم البرازيلي للإصابة.

برشلونة يغلق الباب أمام نيمار ويوفنتوس يرغب في التعاقد معه

وكان برشلونة قد قرر عدم الاستمرار في سعيه لإعادة النجم البرازيلي نيمار لصفوف الفريق بعد فشل محاولة الصيف الماضي مفضلًا التركيز على صفقات يحتاجها الفريق وعلى الخصوص البحث عن قلب هجوم لتعويض الأوروغواياني لويس سواريز.

ورغم ضغط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صديق نيمار رفقة لويس سواريز لكن إدارة برشلونة لم تعد تفكر في إعادته نتيجة الكلفة المالية المرتفعة المطلوبة وإصاباته المتكررة ومشاكله مع الفريق الإسباني التي لازالت أمام القضاء.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في التعاقد مع النجم البرازيلي في خطته القادمة لتعزيز صفوفه بلاعبين كبار في ظل الوضعية الجيدة للنادي الإيطالي وزيادة رأسماله.