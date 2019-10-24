ريان غيغز عن المنافسة بين رونالدو وميسي: ليونيل يأتي مرة واحدة في العمر

دخل الأسطورة الويلزي ريان غيغز، مدرب منتخب ويلز والقائد السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة المفاضلة بين النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وقال غيغز في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”من الواضح أنني أميل إلى رونالدو بعض الشيء لأنني لعبت معه ورأيته يتطور كلاعب، لكن ميسي عبقري، إنه لاعب يأتي مرة واحدة في العمر، والأمور بالنسبة له بسيطة للغاية“.

وتحدث غيغز أيضًا عن وضع غاريث بيل في ريال مدريد، وقال: ”إنه أمر غريب، من الخارج يبدو غريبًا، بالنسبة للجودة التي يمتلكها وما فاز به هناك“.

وأضاف: ”أنا مدرب منتخب ويلز، وهو قائد فريقي، محترف جيد للغاية، إنه لاعب مذهل يمكن أن يقلب أي مباراة رأسًا على عقب كما فعل ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال“.

ويتواصل الاختيار بين ميسي ورونالدو في ظل التنافس الشديد بين النجمين في السنوات الـ10 الأخيرة، حيث فازا بكل شيء ممكن مع فريقيهما برشلونة وريال مدريد، قبل أن ينتقل رونالدو إلى يوفنتوس صيف العام 2018.

وقبل أيام، رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد نادي برشلونة الإسباني، نصيحة منافسه، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بالرحيل عن النادي الكتالوني.

ووجه صحفي سؤالًا إلى ميسي بالقول: ”رونالدو يوصيك بترك برشلونة والبحث عن ألقاب في دوريات أخرى كما فعل، هل تستمع إليه؟ ورد ميسي: ”الجميع يبحثون عن أهدافهم وتجاربهم، لم أكن بحاجة أبدًا للرحيل عن أفضل نادٍ في العالم، برشلونة، حيث أستمتع بالتدريب والمباريات والمدينة، وديناميكية النادي كاملة جدًا“.

وأردف: ”كنت دائمًا على يقين بتحقيق الأهداف في هذا النادي، بدلًا من البحث عنها في أي نادٍ آخر“.

رقم قياسي

وعادل ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، رقم كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس بهز شباك 33 فريقًا في دوري أبطال أوروبا.

وبات سلافيا براغ التشيكي الخصم الثالث والثلاثين الذي يهز قائد الأرجنتين شباكه لينضم إلى كل من راؤول ورونالدو كأكثر اللاعبين الذين سجلوا في شباك 33 خصمًا مختلفًا في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

ليونيل ميسي أصبح أيضًا أول لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا لـ 15 موسمًا متتاليًا.

وعزز ميسي، الأسبوع الماضي، من رقمه القياسي بعد أن حصل على جائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا للمرة السادسة، منها 3 مرات متتالية، بعد عروضه المميزة في الليغا خلال موسم 2018-2019.

وتمنح الجائزة لكبير الهدافين في جميع مسابقات الدوري المحلية في أنحاء أوروبا، وهز ميسي الشباك 36 مرة الموسم الماضي، الذي احتفظ فيه برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

وتفوق ميسي بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه وهو الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 33 هدفًا مع باريس سان جيرمان الذي تُوج بلقب الدوري الفرنسي.

رفض عرض برشلونة

وأكد ليونيل ميسي قائد برشلونة وهدافه التاريخي، أن النادي عرض عليه عقدًا مدى الحياة، لكنه رفض ذلك رغم التأكيد على بقائه في النادي حتى نهاية مسيرته.

وقال ميسي البالغ عمره 32 عامًا في مقابلة مع إذاعة ”مترو“ الأرجنتينية، اليوم الجمعة: ”صحيح، برشلونة اقترح عقدًا مدى الحياة، لكنني قلت لا أريد عقدًا يربطني“.

وأضاف: ”أريد أن أكون على ما يرام لمواصلة اللعب والقتال من أجل هدف، أريد أن أكون هنا لمدى الحياة ولكن ليس بعقد“.

وتابع: ”في الوقت الذي تحدثوا (برشلونة) فيه عن عقد مدى الحياة، كما فعلوا مع إنيستا. كان ردي هو أنني لا أريد عقدًا يربطني؛ لأنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل. لا أريد البقاء إذا لم أكن على ما يرام. أريد أن أواصل القتال من أجل هدف، وليس من أجل عقد. لهذا السبب لم يعجبني. لكن سأبقى حياتي كلها هنا“.